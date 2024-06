Softball, si assegna il primo titolo: al Buscherini la Final Four di Coppa Italia. E Forlì cerca l'impresa

Il 2024 del softball assegna sabato il primo titolo. Ad andare in scena è la coppa nazionale, da assegnare disputando una Final Four sul diamante forlivese del polisportivo "Buscherini". L'Italposa Forlì è qualificata e giocherà la prima delle due semifinali, alle 15 contro Bollate; nell'altro match si incrociano Saronno e Caronno. Le due vincenti si sfideranno in serata per il trofeo. Chi si aggiudica la Coppa Italia conquista anche la qualificazione alla Coppe delle Coppe 2025; non si giocherà un ulteriore match per stabilire il terzo e il quarto posto. I precedenti stagionali sono poco incoraggianti per Forlì: Bollate infatti ha avuto la meglio in tutte e quattro le partite fin qui disputate. A dir la verità, il Bollate 2024 è apparso quasi imbattibile, dato che fin qui ha perso soltanto una volta, a fine aprile contro Saronno. Alle milanesi quindi vanno d'obbligo i favori del pronostico, che Forlì proverà a ribaltare affidandosi alla sua solita tenacia e ai cambiamenti di formazione che si sono verificati nel mese di giugno.

Al momento l'Italposa è rimasta priva sia di Gasparotto (nel circuito Pro americano), sia di Barnhill (cessata attività). Tuttavia ha aggiunto Alexia Lacatena, Laura Vigna e Virginia Mambelli. Proprio quest'ultima è risultata decisiva già al primo impatto: è stato grazie a due delle sue battute, due spettacolari fuoricampo, che Forlì ha prima pareggiato e poi vinto garadue contro Pianoro, una partita che a metà del suo svolgimento sembrava destinata a essere vinta dalle ospiti. Il risultato, per la sostanza e soprattutto per il modo in cui è arrivato, ha dato al gruppo romagnolo una bella dose di fiducia: in uno sport fatto molto di dettagli, è un fattore che non va ignorato. La semifinale Bollate - Forlì inizia alle 15. La gara è riservata ai lanciatori italiani. I due manager hanno la massima libertà di scegliere il proprio partente: è tuttavia ragionevole supporre che entrambi giocheranno la carta migliore, e quindi dovrebbe essere la bollatese Alice Nicolini contro Ilaria Cacciamani per l'Italposa.

L'altra semifinale

Anche nell'altra semifinale c'è un chiaro favorito, vale a dire Saronno. L'Inox Team, che è anche la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa, è l'unica che in stagione ha tenuto il passo di Bollate, e ha fatto segnare statistiche quasi altrettanto brillanti; dall'altra parte, Caronno viene da un periodo nerissimo, e con una sola vittoria nelle ultime dieci partite è sceso dal terzo al quinto posto in A1, sostanzialmente agganciato dal Macerata e con tre lunghezze di distacco dalla zona playoff. Il fatto però che si tratti di un autentico derby della Varesina, condito di una antica e accesa rivalità, rende il pronostico di questa semifinale più incerto di quanto non appaia sulla carta. Si gioca alle 18, o comunque 30' dopo l'altra semifinale. In pedana quasi certamente l’Italoamericana Toniolo per Saronno con Rusconi e Ghillani pronte al cambio, mentre per Caronno è certa la partenza di Messina Garibaldi. A seguire alle 21 o comunque 30' dopo la seconda semifinale la finale fra le due vincenti, formazioni che potranno schierare i pitcher stranieri.