Softball, Forlì allunga la striscia vincente: Metalco sconfitta al Buscherini

Continua la striscia vincente del Softball Forlì. Designata di turno la formazione veneta della Metalco di Castelfranco Veneto, la squadra veneta è scesa sabato sul diamante del Buscherini e ne è uscita con due nette sconfitte. Gara 1 si è conclusa sul punteggio di 6-0 per le forlivesi, mentre in Gara 2 le mercuriali si sono imposte con il risultato di 12 a 2, chiudendo a partita anticipatamente alla 4 ripresa per Mercy Roule.

Gara 1

Forlì si porta subito in vantaggio, al primo inning Gasparotto va in base su errore, avanzata in seconda base su base ball a Ricchi, Cacciamani con un doppio al centro porta a casa il primo punto di Gasparotto, al secondo inning le venete portano i corridori in zona punto seconda e terza base occupate ma due strike out di Cacciamani chiudo la strada alle ospiti. La spallata forlivese arriva alla terza ripresa Giacometti in base ball Ricchi batte singolo, con un out Laghi batte un triplo da 2 RBI, segue Veronica Onofri che spinge a casa il terzo punto ed infine la stessa Veronica Onofri pesta casa base su singolo di Spiotta, 5-0 il parziale a fine terzo inning. Al quarto inning l’Homer Run single di Gasparotto, il quarto della stagione per la friulana fa salire il punteggio sul 6-0, il tecnico Juni manda in pedana la giovane Kylie Milano al posto di Cacciamani che in 4.0 inning lanciati aveva concesso, 2 valide 1 BB e messo a segno 4 strike out. La giovane Milano chiude indenne le tre riprese lanciate mettendo a segno ben 3 strike out e concedendo solo 2 valide, portano a casa così la sua prima salvezza in serie A1. La gara si chiude così al settimo inning sul risultato di 6-0 a favore delle romagnole, sugli scudi un’altra giovane Alice Spiotta che nel box chiude con un due su tre turni e si porta ad una media battuta generale di .421.

Gara 2

La partita anche se inizia a favore delle venete, con un out la catcher giapponese Soma della Metalco va in base su ball il singolo di Fabbian la porta in seconda base e un latro singolo questo battuto da Cianfriglia la spinge definitivamente a punto , un propizio doppio gioco difensivo chiude l’attacco delle ospiti. Forlì risponde subito nella seconda parte della ripresa con due out l’attacco romagnolo confeziona tre valide consecutive, Cacciamani (doppio), Onofri Carlotta e Cortesi che sommate a due basi ball Gasparotto e Veronica Onofri frutta tre punti sul tabellone forlivese. Stessa scena nell’inning successivo Due basi ball concesse a Gasparotto e Ricchi seguito dal secondo doppio di giornata di Cacciamani 2RBI. Lo staff veneto prova a cambiare ritmo e in pedana sale Zumerle a sostituire l’australiana Tolmie, tre basi ball a fila forzano il punto (Cacciamani) automatico e la terza eliminazione su Maroni lascia le basi piene per Forlì e il punteggio intanto sale a 6-0 per le romagnole.

Al terzo inning le venete provano a rimanere in partita ma riusciranno a mettere a referto un solo punto, 6-1 il parziale, al cambio campo la spallata decisiva al match le forlivesi segnano 6 punti. L’attacco inizia con due basi ball a Marchini e Gasparotto per lei la terza base ball su tre presenze nel box, seguono due out veloci, le basi si riempiono per un’altra base su ball, Onofri Veronica con una valida sul foul di destra che diventa un doppio porta a casa 2 punti, dopo un’altra base su ball c’è un altro cambio sulla pedana veneta Biasi prende il posto di Zumerle, la nuova pitcher viene accolta con un doppio della giovane Cortesi da 2 RBI a cui segue il triplo di Maroni per altri 2 RBI per un totale di 6 punti nell’inning che porta il parziale sul 12-2 per le romagnole. Nell’ultimo attacco veneto Kylie Milano sostituisce Graves in pedana e chiude la gara concedendo solo un innocuo singolo. Per la regola Mercy Roule (manifesta) la gara si conclude così alla 4 ripresa con il punteggio di 12-2 per Forlì. Da segnalare in battuta la prestazione di Cacciamani con un 2 su 2 due tripli e 2 RBI e sempre un 2 su 2 turni di battuta Cortesi singolo e doppio per lei e 4 RBI.

Le altre gare

Con questa doppia vittoria Forlì continua a guidare da sola la classifica ed ad una gara mantiene le campionesse d’Italia in carica del Saronno che ha regolato la Sestese con due pesanti sconfitte 13-0 e 11-4. Nel match clou della quinta giornata domenica Bollate centra lo sweep sul campo del Pianoro 7-1 e 6-1 i due punteggi, le milanesi scavalcano così le BlueGirls in classifica e si portano ad un punto dal Saronno. Negli altri incontri il derby parmense fra Old Parma e Collecchio finisce in parità gara uno va all’Old Parma mentre Collecchio fa sua gara due, infine altro pareggio il Caronno in casa cede gara 1 alla neopromossa Macerata 7-2 il punteggio per le marchigiane che cedono, con il mino scarto, 0-1 al primo TieBreack gara due a favore delle Caronnesi.