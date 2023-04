Softball, Forlì centra lo sweep contro il Caronno: vetta in solitaria in classifica

Sabato prima degli incontri quattro formazioni guidavano la classifica di A1 con il record di 3 vittorie ed 1 sconfitta alla fine della giornata il Forlì con la doppietta sul Caronno e alla luce dei pareggi e sconfitte delle avversarie si è trovato solo al comando della classifica di A1. Sul diamante casalingo del Buscherini le forlivesi ha avuto ragione della formazione varesina del Caronno, 7-4 gara 1 e 4-1 gara 2 sono i risultati dei due match. Doppia vittoria, che risulta già importante in chiave play-off: lo scorso anno il Caronno con la doppia vittoria nel girone di ritorno sul Forlì al Buscherini si qualificò prima del girone avanti al Forlì proprio in virtù degli scontri diretti. Adesso Forlì conta un 2-0 di vittorie sulle lombarde.

Gara 1

A Cacciamani in pedana per Forlì viene opposta, un po a sorpresa, Durot. Le varesine partono subito forte su Cacciamani singolo di Sheldon, seguito dal singolo di Alicart, poi su battuta di Ambrosi una scelta difesa permette il punto di Sheldon 0-1 al primo inning. Le forlivesi si trovano in difficolta sui lanci lenti di Durot e si dovrà aspettare la terza ripresa per la risposta delle romagnole. Il singolo di Spiotta, nono battitore decreta la fine gara di Durot, il cambio vede Riboldi sostituire Durot in pedana, Riboldi che si trova ad affrontare il lead off del Forlì Gasparotto, la forlivese aggredisce il primo lancio e spara la pallina oltre la recinzione 2-1 che si arrotonda a 3-1 grazie alla singolo in diamante di Onofri Carlotta che spinge a casa dalla terza base Ricchi Beatrice per il 3-1 parziale. Rispondono subito le ospiti con due out Caldon batte singolo, Sheldon va in base per Ball e la venezuelana Alicart batte un home run da tre punti che ribalta il risultato 3-4.

Le romagnole reagiscono subito al cambio campo quattro valide consecutive di Cerioni, Gasparotto, Giacomentti e Veronica Onofri prima pareggiano e sulla valida di Veronica Onofri passano in vantaggio, vantaggio che si allunga di un altro punto sulla volata di sacrificio di Cacciamani Giacometti corre a casa il punto del 6-4 per Forlì. Al sesto inning altro punto forlivese Maroni segna su doppio di Veronica Onofri e fissa il punteggio sul 7-4, punteggio ben difeso poi da Cacciamani in pedana nell’ultimo attacco del Caronno. Cacciamani in pedana concede 6 valide, 4 basi ball e mette a segno 10 Strike Out imbrigliando così l’attacco varesino, mentre in attacco Forlì con le sue 10 valide colpite ha visto Gasparotto e Ricchi chiudere con un 2 valide su 3 turni seguite da Onofri Veronica con 2 su 4.

Gara 2

In pedana per Forlì l’americana Graves ad affrontare la cubana Vargas, una delle migliori lanciatrici del campionato. L’americana ancora indecifrabile nelle prime due uscite di campionato ha espresso una prova che finalmente rispecchia le statistiche dei suoi ultimi anni di Ncaa a conferma anche delle scelte che l’hanno portata a Forlì. La gara è dominata dalle lanciatrici. Le difese di ambo le parti ci mettono del loro, prima la difesa dal Caronno per il primo punto del Forlì al primo inning errore di tiro sulla terza eliminazione e corridore a casa e a seguire alla terza ripresa la difesa forlivese su errore sempre di tiro non chiude la ripresa e il doppio successivo porta a casa il punto del pareggio.

Sul punteggio di 1-1 la gara continuava veloce, come detto dominata dalle lanciatrici, fino alla parte bassa della sesta ripresa, l’attacco forlivese si apre con Ricchi che batte un singolo e corre a casa sul lungo doppio di Veronica Onofri, 2-1, segue il doppio di Cacciamani ed entra a punto di Onofri 3-1, con un out il singolo di Laghi spinge a casa dalla terza Cacciamani, 4-1 il punteggio alla fine della sesta ripresa. Nell’ultimo attacco varesino, l’americana Graves è padrona della pedana, una rimbalzante, uno strike out ed una linea nel guanto del seconda base chiudono l’incontro con una convincente prestazione sia dell’attacco che della pedana forlivese. Saranno solo 3 le valide concesse da Graves contro le 6 concesse dalla pitcher Cubana del Caronno.

Le altre partite

Negli altri incontri c’è la vittoria del Saronno nel derby lombardo contro il Bollate, 3-2 gara 1 con pareggio e vittoria del Saronno alla settima ripresa, anche gara 2 va sempre al Saronno in una sfida in pedana tutta australiana 2-0 il punteggio finale per le varesine che risalgono così la classifica agganciando il Pianoro al secondo posto. Le altre gare giocate domenica hanno visto 3 pareggi, il Pianoro si vede battuto dal Collecchio al tie break di gara uno finisce 4-3 a favore del Collecchio, Pianoro che si rifà in gara 2 con un netto 5-0 a proprio favore. Macerata in quel di Parma cede con il minino scarto 2-1 gara 1 a favore delle emiliane ma si rifà in gara due vincendo 7-5 la partita delle straniere. Infine Metalco Dragons vince gara 1 contro la Sestese in una partita caratterizza da tanti punti finisce 10 a 7 per le venete, ma poi la Sestese si prende gara 2 grazie ad una prima ripresa da 3 punti, finisce 3-1 per le toscane.