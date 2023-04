Softball, Forlì cerca conferme al Buscherini contro le venete della Metalco Thunders

Il Softball Forlì torna sul diamante casalingo del polisportivo "Buscherini" per la quinta giornata del girone di andata. Forti del primo posto in graduatoria, le forlivesi affrontano la formazione del Metalco Thunders di Castelfranco Veneto. Dopo i primi due turni ricchi di sorprese, sembrava potesse essere l'anno buono per un torneo equilibrato e indirizzato contro i pronostici della vigilia. Appena due settimane dopo, e le premesse sono state ristabilite: la classifica è già divisa in due tronconi netti, in alto le favorite e di seguito, ma staccate, tutte le altre.

Tra queste, le Metalco Thunders. Allenate da Sabrina Del Mastio (che per tanti anni ha vestito la maglia di Forlì), le castellane occupano la sesta posizione, con un record di 3-5. Ma che non siano affatto da sottovalutare lo suggerisce la doppia vittoria sul campo del Saronno, detentore dello scudetto: un 3-0 e 6-4 tanto sorprendente quanto meritato, e che obbliga le romagnole di Juni Francisca di affrontare la partita con disciplina e concentrazione.

A enfatizzare l'importanza di queste gare per Forlì c'è il fatto che in calendario si collocano all'immediata vigilia di un "uno-due" terribile: nei fine settimana successivi, infatti, le romagnole prima giocheranno in trasferta a Bollate, e poi ospiteranno le Campionesse d’Italia, due formazioni in questo momento fra le più accreditate per la post season. Per la cronaca, Bollate e Saronno si sono appena affrontate e le varesine hanno già fatto la voce grossa aggiudicandosi l'intera posta nel derby lombardo.

Dall'alto del suo primo posto in classifica, anche Forlì può essere ben contenta di quel che sta facendo. Le forlivesi si fanno apprezzare in tutti i reparti, ma è palesemente l'attacco quello che risalta di più. Forlì ha la miglior media battuta di squadra con .345: a guidare le statistiche individuali c'è Marta Gasparotto con .536 di media e 3 fuoricampo, tallonata da Beatrice Ricchi anche lei a quota .500; ma in generale c'è ribalta un po' per tutte, da Cacciamani a Laghi, da Giacometti a Carlotta Onofri che contro Collecchio ha spedito la pallina oltre le recinzioni. L'unico peccato è che tutta la positività in attacco abbia in fin dei conti prodotto pochi punti -Forlì ha un alto numero di corridori lasciati in base- ed è un fattore che può costare caro contro squadre poco fallose.

Quanto ai numeri del Castelfranco, le venete in attacco hanno una media battuta di .224 (penultime in serie A1) e hanno nell'interbase Gregnanin l'unica oltre i .400 di media; ha una buona mazza anche Cianfriglia con .333, mentre hanno avuto un inizio un po' sottotono ma rimangono battitori di qualità sia Casetta che Fabbian. In pedana le Thunders schierano Biasi nella gara delle lanciatrici italiane (record di 2-2 e una media pgl di 3,82), e in quella delle straniere l’australiana Jessica Tolmie (la ricordiamo in Coppa Campioni 2021 con le olandesi del Roef!).

Il play ball al Buscherini sarà alle ore 16. In garauno contro Biasi andrà Ilaria Cacciamani, unica lanciatrice del campionato con quattro vittorie all'attivo: il suo pgl di 1,69, i suoi 41 strike out in 29 inning, dicono molto sulla sua buona condizione. Nel match serale riservato ai pitcher stranieri a entrare nel cerchio per Forlì sarà Alyssa Graves, che migliora di partita in partita rivelandosi una giocatrice poco spettacolare ma concreta.

Nelle altre gare della giornata, il campo più importante è quello di Pianoro dove domenica mattina il Bollate affronta le Blue Girls. Promette di essere interessante anche la sfida di Caronno, dove sale un Macerata che finora ha fatto vedere ottime cose e che vale senz'altro più della sua classifica. Chiudono il programma il match fra la Sestese ultima in graduatoria e il Saronno, e il derby fra Old Parma e Collecchio.