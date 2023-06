Softball, Forlì protagonista nel bene e nel male: con Caronno finisce in parità

Finisce con un pareggio la sfida di sabato scorso fra il Softball Forlì e la Rheavendors Caronno, le forlviesi si aggiudicano gara 1 per 3-1 e cedono alle varesine 4-1 il risultato di gara 2, pareggio che favorisce le romagnole nel conto degli scontri diretti con le lombarde 3 a 1 per Forlì e ancora di più la formazione delle Blue Girls Bologna che rosicchia una gara sia a Caronno sia a Forlì in ottica accesso ai play-off. Due gare come preventivato di basso punteggio, dove in gara 1 Forlì concretizza tutto in una ripresa e in gara 2 Forlì con due pesanti errori si autocondanna alla sconfitta.

Gara 1

Se in pedana Cacciamani per Forlì contiene le mazze avversarie e chiude con 12 K , 2 BB e 4 valide concesse, l’attacco non riesce a produrre valide, la maggior parte delle battute finiscono in diamante facile preda della difesa, unico momento positivo il quarto inning dove le romagnole sono riuscite a concentrare tre delle quattro valide dell’incontro, l’inning inizia con una baseball a Ricchi, seguono le valide di Cacciamani e Mambelli, con basi piene la corta battuta di Giacometti prende in contropiede la difesa ed entra il punto di Ricchi, segue nel box Cortesi che batte una volata di sacrificio che vale il secondo punto, infine Onofri Carlotta 2 su 2 nel box batte la valida per il punto numero 3, e la riprese si chiude con le basi piene da parte di Forlì. Le varesine al sesto inning accorciano con un punto e al settimo portano due corridori sulle basi ma Cacciamani riprende le redini e due strike out consecutivi chiudono l’incontro fissando il punteggio sul 3-1 a favore delle romagnole.

Gara 2

Di fronte l’americana Sutherlin per Forlì 2 valide 3 basiball e 9 strike out, la cubana Tornes per Caronno 3 valide 1 baseball e 11 strike out, le due lanciatrici, come si vede, hanno lasciato poco spazio agli attacchi. La gara si risolve così con gli errori, Forlì diventa protagonista nel bene e nel male. Al quarto inning con un out Vigna in base per colpito, ruba la terza su lancio pazzo e segna il punto su valida di Veronica Onofri, 1-0 il parziale. Nella seconda parte della ripresa il pareggio con 1 out e Alicart in baseball sulla battuta di Cecchetti sul lanciatore c’è il primo errore della difesa forlivese sul tentativo di out in seconda, errore che vale il punto del pareggio 1-0. Al sesto inning il secondo errore della gare per le forlivesi, con due out e due corridori sulle basi il terzo strike e palla a terra su Cecchetti viene assistito male in prima e invece della fine dell’inning entra il vantaggio lombardo che poi si arrotonderà con altri due punti sulla valida Ambrosi 4-1 il parziale. All’ultimo attacco Forlì, si fa sotto, mette due corridori in base ma Tornes chiude la gara e ottiene la vittoria per Caronno.

Come detto con queste due gare il cammino di Caronno e Forlì non è cambiato, Forlì (17 vinte 7 perse) acquisisce un vantaggio negli scontri diretti con Caronno 3-1 il conto e diminuisce di una gara la distanza dal Bologna (13 vinte e 9 perse), mentre Caronno (14 vinte e 12 perse) alla luce del doppio successo del Bologna sul Collecchio è stato raggiunto e sorpassato, almeno nella media statistica dalle Bolognesi, ma queste ultime hanno due gare in meno rispetto a Forlì e ben quattro rispetto a Caronno, rendendo la posizione del quarto posto in classifica e ancora molto aperta.

Le altre sfide

In testa intanto si registra la doppia sconfitta della capolista Saronno 8-5 e 4-2 a favore della MKF Bollate, non cambia la classifica ma la distanza fra il Saronno primo e il Bollate secondo si riduce ad una gara. Un’altra doppia vittoria si registra a macerata dove le padrone di casa si aggiudicano i due incontri 8-7 e 4-2 che la vedevano opposta all’Old Parma, infine domenica la sfida Metalco-Sestese è finita con un pareggio che mantiene in vita le speranze delle toscane per giocarsi i play-out.