Softball, Forlì termina il girone d’andata al Buscherini: sfida con le Blue Girls Pianoro

La A1 di softball è a metà percorso. Sabato 27 si gioca la nona e ultima giornata del girone di andata: Forlì, seconda dietro la capolista Saronno, ospita sul proprio diamante le Blue Girls Pianoro, che in graduatoria si collocano verso la metà con un record di .500. Peraltro la classifica del massimo campionato è viziata dalle numerose partite fin qui saltate a causa del maltempo, e proprio le felsinee sono state quelle più penalizzate, avendo quattro partite da recuperare. A uno sforzo extra sarà chiamata anche Forlì: il match saltato il 13 maggio scorso contro Saronno verrà recuperato venerdì 2 giugno, e già il giorno successivo le romagnole giocheranno in trasferta a Macerata nella sfida valevole per la prima giornata di ritorno.



Parlando delle avversarie, non si può non partire dal manager cubano Calixto Soça Miyar, che nel suo settennato con Forlì (2013-2019) ha vinto tanto e di tutto, sia in Italia che in Europa. Cubana anche la nuova lanciatrice straniera, Yamerki Guevara Limonta, proveniente dall’Old Parma. Il punto di forza bolognese sta nelle prime quattro del line-up: Trevisan, Bartoli, l'americana Nolan e Brandi hanno alte percentuali di arrivo in base e picchiano anche forte con la mazza, come provano i cinque fuoricampo totalizzati da Brandi e Nolan.



In attacco se la passa decisamente bene anche Forlì, miglior media battuta di squadra in A1 con .351 (Pianoro è quarto, con .282). Fa pienamente la sua parte anche la pedana romagnola, con la sempre solida Ilaria Cacciamani ed una Alyssa Graves visibilmente in crescita di condizione. Peccato per l'americana che quella di sabato sarà la sua ultima apparizione in casacca forlivese: il suo ritorno anticipato a casa era noto, e previsto per fine maggio; ovviamente non potrà giocare il match di recupero contro Saronno. In settimana il Softball Forlì presenterà la giocatrice che andrà a sostituirla, e che dovrebbe arrivare già martedì 30 prossimo. Il primo dei due match contro Pianoro inizierà come di regola alle 16; dopo mezz'ora dalla conclusione seguirà gara due. Scontati i duelli in pedana: Cacciamani contro Veronica Comar in garauno, Graves contro Guevara in serata.



Fra gli altri incontri della giornata spicca l'ennesimo derby lombardo, in cui Caronno farà visita al Saronno con l'obiettivo di guadagnare almeno un successo e rimanere agganciato alla vetta. Delicata la sfida fra Metalco Castelfranco e Macerata: entrambe le formazioni hanno cinque vittorie e chi facesse doppietta potrebbe considerarsi in salvo fin da questo momento. Concludono il programma un Collecchio - Bollate il cui esito non è così scontato, e un Parma - Sestese in cui le ducali cercheranno ulteriori punti-tranquillità.