Softball, Forlì torna da Bollate con un doppio stop: il ko costa la leadership in campionato

Battuta di arresto per le ragazze del Forlì Softball, che nel match di sabato ha ceduto ambo gli incontri contro le lombarde del MKF del Bollate (5-0 e 6-1 i punteggi). Con questa doppia vittoria Bollate aggancia in classifica le forlivesi, con un record di 9 vinte e 3 perse, con ambedue le formazioni che vengono superate dalla formazione del Saronno, che sabato, sbarazzandosi delle Blue Girls Pianoro, si sono piazzate al primo posto con 10 gare vinte e 2 perse. La Forlì che si è presentata sul campo lombardo non rispecchia quella vista nelle ultime gare, sicuramente merito anche delle avversarie: le mercuriali sono apparse opache in attacco e fallose in difesa: saranno ben 4 gli errori nelle due gare.

Gara 1

In Gara 1 Cacciamani per Forlì affrontava Bigatton per le milanesi. Le milanesi sono riuscite a passare alla terza ripresa con un doppio di Cecchetti e con due out il triplo di Bigatton. La gara continuava così sul 0-1 fino al sesto inning, dove in situazione di 2 out e basi piene prima ed una palla persa faceva entrare il punto numero 2. Poi il singolo della giocatrice Ceca Slaba e il doppio di Bigatton portano a casa altri 3 punti per il parziale di 5-0 per le padrone di casa. Al settimo ed ultimo attacco le cose non cambiavano, con la gara terminata con la vittoria di Bollate per 5-0. Risultato forse eccessivo andando a vedere i numeri cinque le battute valide per Forlì contro le sette per Bollate. Un paio di errori, qualche indecisione difensiva ed un sesto inning da dimenticare hanno sicuramente fatto la differenza.

Gara 2

In pedana per le milanesi entrava l’Australiana Plain opposta all’americana Graves per Forlì. La gara si apriva con il fuoricampo di Gasparotto al primo inning 0-1 al cambio campo, risposta immediata della giapponese Eguchi ad aprire l’attacco con un triplo. E' bastato poi il singolo di Cecchetti per pareggiare il punteggio 1-1 alla prima ripresa. Anche in questa gara l’attacco non trovava continuità ( saranno 7 le valide messe a segno, ma nessuna risolutiva per portare punti a casa). Bollate di contro affondava al terzo inning segnando 3 punti e lasciando le basi piene, chiudendo poi praticamente la gara al sesto inning con altri 2 punti portando così il punteggio sul 6-1, che rimasto tale anche dopo l’ultimo attacco forlivese.

Le altre partite

Negli altri incontri della giornata detto del Saronno che vincendo contro Bologna si posizione in testa alla classifica, il Caronno con la doppia vittoria contro Collecchio si sgancia dalla Blue Girls e si posiziona al quarto posto in classifica. Il pareggio fra Castelfranco e Parma lascia le due compagini appaiate in classifica al settimo posto, mentre la doppia vittoria del Macerata sulla Sestese affonda sempre più le toscane in ultima posizione con una sola vittoria, mentre per Macerata significa rimanere agganciata al gruppo delle settime in classifica.