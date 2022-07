Softball, gioia per quattro atlete forlivesi: giocheranno la World Series in North Carolina

La Little League Softball Emilia-Romagna vince 6-2 in finale e si qualifica alla World Series di Greenville (North Carolina, Usa), in programma dal 9 al 15 agosto. Ci sono ben quattro forlivesi doc (Blue Berto, Syria Masotti, Vittoria Monti e Caterina Turci, tutte 2009) e altre tre giocatrici romagnole (Elisa Casadio, Martina Fantinati e Sofia Mancini) nella selezione Emiliano Romagnola che, dopo essersi aggiudicata il torneo delle regioni categoria U13 di softball, è volata in Olanda per cercare il sogno dell’accesso alle World Series. Le ragazze guidate da Stefania Vitaliani, volto noto dello sport della palla “soffice”, hanno battuto le avversarie Ceche e voleranno negli States fra qualche settimana. Ancora una volta soddisfazioni per il Forli Softball e per tutto il team che ha contribuito a questo grandioso risultato.