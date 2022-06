Softball, il girone di ritorno della Poderi Dal Nespoli inizia al Buscherini contro l'Old Parma

Per la Poderi dal Nespoli Forlì inizia il girone di ritorno, e le romagnole sono impegnate sul diamante di casa contro l'Old Parma, formazione che si trova al quarto posto nel girone con un record di 8-14, quindi ben distante dalle romagnole che nel gruppo "B" sono la capolista con un solido 14-6. Si tratta in ogni caso di un impegno da prendere con cautela, per almeno un paio di motivi. Uno, è che per questa partita Forlì avrà soltanto una straniera, la lanciatrice Goodman; l'altra straniera, Mariah Jameyson, ha terminato il suo impegno contrattuale, e la società è alla ricerca di una sostituta. Dal momento che quella con Parma è l'ultima partita prima di una lunga sosta, non avrebbe avuto senso affrettare le ricerche per una giornata soltanto: il volto nuovo si vedrà alla ripresa del torneo, vale a dire il 6 agosto. E quindi Forlì è senza un ricevitore, e soprattutto senza un battitore importante.

Di contro, il secondo motivo è che Parma appare in un buon momento. Di recente ha battuto Pianoro e Caronno, e in settimana ha inflitto il 2-0 al Castelfranco avvicinandolo in classifica; a dispetto delle statistiche poco invitanti, è una squadra solida, certamente battibile ma a fatica. Non bisogna tener conto del match di andata: Forlì le vinse tutte e due, e con margine ampio, ma soprattutto in garadue fu testa a testa e il punteggio si dilatò solo nelle ultime due riprese.

Forlì ha chiuso la fase di Intergirone strappando un pari di qualità sul campo di Bollate, e difeso il primo posto dall'insidia del Caronno. Le romagnole cercheranno di ripetere la prova di qualità mostrata nella garadue di sabato scorso, e sperano di ottenere una buona prova da Alexia Lacatena, la lanciatrice italoamericana, prestata dal Caserta, che contro Parma giocherà la seconda e ultima partita con la casacca forlivese; Lacatena si unirà poi alla selezione azzurra assieme Cacciamani e Vigna e nella selezione U22 assieme a Mambelli, però finiti gli Europei Under 22 e Seniores non rimarrà in Italia ma andrà a Kentucky University. Una settimana fa Lacatena, appena arrivata dagli Usa, visibilmente frastornata dal viaggio e forse anche dal fuso orario, è stata schierata nella garauno di Bollate finendo per venire maltrattata dall'attacco avversario: con una settimana in più assieme alla squadra forlivese, c'è da aspettarsi qualcosa di molto diverso.

Parma è una squadra a trazione cubana: in panchina Jorge Navarro, in campo la batteria della nazionale caraibica con la lanciatrice Guevara e il suo catcher Jardines. Di contorno, un gruppo che gioca insieme da tempo, formato da tanti volti noti (Tagliavini, Gaita, Ghillani etc.) e alcune giovani promettenti; l'ultimo arrivo è quello della spagnola Meritxell Blesa, per l'esattezza una basca, chiamata a rinforzare un attacco che altrimenti appare poco produttivo: la media battuta di squadra infatti è appena .200, con Blesa unica sopra i .300 e Jardines appena sotto.

Play ball alle 17.00. Parma per tutta la stagione ha ruotato solo due lanciatori, Ghillani in garauno e Guevara nella ripetizione; Forlì ha più scelta, dato che per l'occasione ha una Lacatena in più. A parte che Goodman può giocare solo in garadue, con Cacciamani e Lacatena a disposizione (ma c'è anche Carlotta Onofri) il manager Francisca può veramente mettere in atto le scelte che vuole.