Softball, in scena la riedizione della finale scudetto 2021: Forlì sfida Bollate

Si conclude la fase di Intergirone del campionato di softball. E il calendario ha tenuto da parte il meglio proprio per il sesto e ultimo turno. Otto mesi dopo la finale scudetto 2021, si ritrovano una di fronte all'altra Forlì e Bollate. Poiché le due rivali si trovano in gironi diversi, è questa l'unica occasione per sfidarsi durante la stagione regolare: toccherà alle milanesi ospitare il match, sul loro diamante di Ospiate.

Confermando i pronostici di precampionato, entrambe le squadre sono al comando del proprio girone. In quello "A", Bollate lo sta facendo in scioltezza: appena due sconfitte in diciotto partite la dicono lunga. Più contrastata la leadership romagnola nel gruppo "B", con Caronno che tallona ad una sola lunghezza di distanza e spera comprensibilmente in un passo falso forlivese per operare il sorpasso. Forlì però vuole fortemente lasciarsi alle spalle il periodo più grigio: dopo il franco 2-0 su Collecchio, per conferme o smentite non c'è niente di meglio che misurarsi con un'avversaria di massimo livello.

Ad aiutare la Poderi dal Nespoli ci sarà un elemento in più: la pedana forlivese può infatti contare su Alexia Lacatena, lanciatrice italo americana già con la Nazionale agli Europei 2021 (oro) e alle Olimpiadi di Tokyo. Lacatena arriva in prestito gratuito da Caserta; per questa partita, e anche per la prossima contro Parma, sarà una opzione importante per alleggerire il carico di lavoro dei lanciatori forlivesi, e consentirà qualche variazione strategica; inoltre avrà certamente modo di mostrare le sue qualità con la mazza, visto che è anche un buon battitore.

Proprio i lanciatori romagnoli saranno quelli attesi al compito più ostico. Bollate batte con una media di squadra di .370, una statistica che intimidisce, e nel cuore del line up ci sono ben cinque giocatrici oltre i .400 di media battuta. Ovviamente nemmeno Forlì se la cava male, con il suo .335 e con Beatrice Ricchi miglior mazza della A1: e infatti la differenza sostanziale è piuttosto in difesa, sono quei 24 errori classificati che alla Poderi dal Nespoli sono costati più di una sconfitta, mentre Bollate è la formazione che ha sbagliato meno, appena 10 volte.

Il "play ball" di garauno è alle 17; garadue è a seguire. Nel cerchio del lanciatore, rispetto alla passata stagione le milanesi presentano una coppia tutta nuova: l'olimpionica Cecchetti è andata a giocare nelle Kyoto Galaxy Stars, assieme alla forlivese Erika Piancastelli, e al suo posto è stata promossa Bigatton. Nuova è anche la straniera, la céca Peckova, una delle migliori pitcher europee, che Forlì conosce bene per averla affrontata numerose volte nelle passate coppe continentali. La Poderi dal Nespoli proporrà la sua rotazione allargata, Cacciamani - Goodman - Lacatena. Non sarebbe una sorpresa vedere l'ultima arrivata nel ruolo di lanciatore partente in una delle due gare di Ospiate.