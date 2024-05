Softball, l'Italposa a Collecchio in cerca di riscatto

E' la terza giornata di ritorno nel massimo campionato di softball. L'Italposa gioca in trasferta a Collecchio una partita sulla carta non troppo difficile, ma che invece si è complicata per problemi di formazione. Intanto, da almeno una ventina di giorni Forlì' deve fare i conti con un infortunio che ha tenuto fuori Giacometti, giocatrice che in attacco ha un ruolo "centrale" nel line up e in difesa copre due ruoli, o ricevitore o esterno centro. In settimana si è aggiunta la defezione di Gasparotto, partita per giocare tutto giugno nel circuito Pro americano: è una defezione certamente prevista, e che però è avvenuta nel momento meno indicato, perché Forlì rimane senza il suo miglior battitore e anche senza un altro ricevitore di peso. L'Italposa poteva vagamente sperare in un rientro anticipato delle tre giocatrici che hanno studiato e giocato nei college Usa, Vigna Mambelli e LaCatena, ma l'anticipo non è stato possibile: le tre arriveranno comunque a metà della prossima settimana, ma così il match di Collecchio vedrà Forlì alle prese con una piccola emergenza di formazione.



La squadra emiliana al momento occupa una zona di classifica non del tutto sicura: si trova infatti al penultimo posto, appaiata a Castelfranco e tre lunghezze avanti a Parma, che sarebbe attualmente retrocesso. Per le statistiche, il suo attacco batte un .272 di media mica tanto lontano dal .282 di Forlì: a livello individuale andrà trattata con cautela la catcher americana Marsteller, che con 5 home run è la miglior fuoricampista stagionale assieme alla forlivese Gasparotto, lei invece illustre assente. Le "veterane" Bassi, Colonna e Lori, e l'altra americana Main sono gli altri battitori da cui la pedana forlivese dovrà guardarsi. Un punto debole avversario su cui far leva potrebbe essere la difesa: quella parmense è piuttosto imprecisa, 32 errori di squadra contro i 17 forlivesi, e proprio questa propensione all'errore è sicuramente costata cara a Collecchio in più di un'occasione. All'andata Forlì registrò due successi larghi, ma è un precedente da dimenticare in fretta: storicamente, sul diamante collecchiese Forlì ha quasi sempre fatto fatica, e non c'è ragione per aspettarsi qualcosa di differente.



Il playball di garauno è fissato alle 17, e la prima sfida in pedana sarà fra Ilaria Cacciamani e Alessia Melegari, che al di là dei problemi di controllo (21 "lanci pazzi" in stagione) è un pitcher da traiettorie basse di quelli contro cui Forlì fa più fatica. Il match serale come solito sarà quello delle straniere, in cui contro la collecchiese Main salirà in pedana Kelly Barnhill, in quella che sarà la partita di addio alla squadra romagnola. Finora, in dieci apparizioni Barnhill ha un record di 7-3, e sei di queste vittorie sono senza punti subiti; ha macinato 124 strike out in 64.1 inning e subito appena 37 valide, di cui solo 4 extra-base. Il suo momento top è stato il perfect game di Parma, ma quello più consistente senz'altro la vittoria con Saronno, 19 strike out in nove inning. Ha sbagliato una sola partita (a Pianoro), e ha trovato un solo attacco veramente indigesto (Bollate). Lascia Forlì come stabilito da tempo per impegni precedenti; entro giugno si conoscerà il nome di chi la sostituirà nel finale di campionato e in Coppa Campioni.