Softball, la Poderi dal Nespoli aggancia Castelfranco in vetta alla classifica

Si è conclusa le regolar season di softball, l’ultima giornata non ha portato a nessuna variazione nelle posizioni di classifica di ambedue i gironi. La Poderi dal Nespoli concludendo con una sweep ai danni di Caserta raggiunge il Castelfranco al primo posto in classifica, pareggio con la Sestese, ma la classifica avulsa la conferma alla piazza d’onore.

A Caserta la Poderi dal Nespoli ha centrato lo sweep contro un avversario oramai certi dei Play-out e che non doveva più chiedere nulla alla regular season. In effetti la gara è stata subito a senso unico 6 punti al primo inning e ben 13 al secondo hanno fatto chiudere l’incontro sul 19 – 2 al terzo inning per le romagnole, il tutto con una sosta forzata dovuta ad un forte temporale che ha costretto le squadre a rimboccarsi le maniche per rendere praticabile il campo e concludere gara 1 e poter poi disputare gara 2.Mattatrrice dell’attacco forlivese Ricchi Beatrice che con 3 su 4 nel box 1 doppio e due HR di cui un grande slam spinge a casa 7 punti, mentre Cacciamani in tre riprese chiude con 3 valide e ben 8 strike out.

Gara 2 vede schierata in pedana per Forlì Banchelli opposta alla cubana Gongorra Rodriguez, passa subito la Poderi al primo inning con basi piene sulla rimbalzante di Carlotta Onofri entra il punto di Vigna, al terzo inning con due out il Caserta colpisce due singoli ed un doppio che valgono il sorpasso 2-1 a favore delle padrone di casa. Al quinto inning cè la reazione della Poderi che mette cinque punti a referto e sul 2-6 per le forlivesi entra in pedana Cacciamani che spegne definitivamente le mazze avversarie mentre le mazze romagnole al settimo inning con 6 valide mettono sul tabellone altri 6 punti per il definitivo 2-12 a favore della Poderi.

Ora con tutte le gare giocate le classifiche dei due gironi definiscono la griglia degli incontri della post season.

Nel girone B, come detto, anche se a pari classifica con 14 vinte e 6 perse Castelfranco e Forlì vedono il Castelfranco, per la classifica avulsa (scontri diretti), chiudere al primo posto, Poderi dal Nespoli al secondo e BlueGirls Bologna 12/8 al terzo posto. Seguono, fuori dalla zona play-off Collecchio 9/11 Sestese 8/12 ed infine Caserta con 3/17 che dovrà giocarsi i play-out per la retrocessione-

Nel girone A Saronno difende il primo posto del girone con 17 vinte e 3 perse, seguito ad una lunghezza da Bollate con 16/4 seconda e Caronno 13/7 al terzo posto. Seguono fuori dalla zona play-off Nuoro 7/13 appaiato a OldParma 7/13 ed infine New Bollate con 0/20 che incontrerà il Caserta nei play out retrocessione.

Ora il programma prevede i preliminari per l’accesso alle Semifinali scudetto, si incontreranno le seconde e terze classificate dei due gironi con scontri incrociati al meglio dei 3 incontri da giocarsi in casa delle seconde classificate, gare che si disputeranno sabato 11 gara 1 e 2 e domenica 12 eventuale gara 3.

Gli abbinamenti prevedono sul diamante del Buscherini la sfida fra la Poderi dal Nespoli e la Rheavendors Caronno mentre a Bollate sarà di scena l’altro preliminare che vedrà di fronte le milanesi del Bollate e le Blue Girs Bologna.

Sabato inizierà anche la sfida dei play-out al meglio delle 5 gare, difronte New Bollate e Caserta, si inizia a Bollate.