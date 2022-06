Softball, la Poderi dal Nespoli centra lo sweep su Parma. HomeRun di Ricchi

La Poderi dal Nespoli Forlì mette in atto un altro percorso netto. Nel match che inaugura il girone di ritorno, le romagnole superano due volte Parma: di pura forza in garauno (10-1), con sofferenza nell'incontro serale, nonostante l'8-4 finale suggerisca il contrario. Forlì conserva, anzi consolida il primo posto nel girone B, senza dover aspettare il posticipo tra Caronno e Castelfranco, e si prepara alla lunga pausa estiva riservata alle attività della Nazionale. Il campionato di A1 tornerà in scena ad inizio agosto: Forlì a quel punto starà pensando alla Coppa Campioni da difendere (Bollate, settimana di Ferragosto) e potrà presentare delle novità.

Non ci sarà più Krystal Goodman, infatti. Per la lanciatrice di Alabama è stata l'ultima gara con la casacca di Forlì. Avrebbe senz'altro preferito un congedo più brillante: invece è stata colpita duro già al primo inning, tre valide e due basi ball hanno issato Parma sul 2-0, e nonostante Goodman si sia poi stabilizzata, all'inizio del quarto attacco avversario il manager Francisca ha deciso di avvicendarla. Per quanto le sue prestazioni possano ampiamente migliorare, è stato deciso di non aspettare ulteriormente; riguardo alla sua sostituta, le prospettive sono buone ed entro fine mese si conoscerà il suo nome.

Bene, benissimo Alexia Lacatena. La lanciatrice italo americana, alla seconda e forse ultima apparizione stagionale con la Poderi dal Nespoli, in garauno ha lasciato le briciole all'attacco ducale e, avendo ancora qualche eliminazione da "spendere", è entrata anche in garadue realizzando un paio di inning immacolati.

A rubare la scena però, e senza discussione, è stata Beatrice Ricchi. Il bottino di giornata per la riminese è stato di 6/7, nove punti battuti a casa e una media "bombardieri" di 2.166 che include un doppio, un triplo, due home runs. I due fuoricampo hanno decretato la chiusura per entrambi i match: bastonata da tre punti al quinto inning di garauno, e punteggio a lievitare oltre i margini della "manifesta superiorità"; addirittura una bordata da quattro punti nel secondo incontro, un Grand Slam all'ultimo inning provvidenziale a risolvere una situazione di parità che poteva diventare pericolosa.

Del tutto antitetico l'andamento delle due sfide con Parma. La Poderi dal Nespoli è stata autorevole e convincente nel primo match: ha messo corridori in base e segnato ad ogni attacco, chiuso a .500 di media (13/26), e non ha commesso errori difensivi; nel cerchio del lanciatore, Lacatena ha navigato senza problemi dentro il line up avversario concedendo due valide e due basi ball.

In garadue meglio Parma, che ha raccolto poco rispetto a quel che ha fatto; i punti però li ha fatti Forlì, che ha avuto grosse difficoltà a decifrare i lanci della cubana Guevara, ma che ha avuto il merito di aspettare il momento giusto per fare la cosa giusta, due fiammate al quarto e sesto inning, e poi la botta finale di Ricchi contro una Guevara che aveva superato i 100 lanci e stava perdendo velocità e controllo.