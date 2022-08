Softball, la Poderi dal Nespoli chiude la regular season contro il Banco di Sardegna Nuoro

L'ultima partita casalinga della stagione regolare vede la Poderi dal Nespoli affrontare il Banco Sardegna Nuoro. Sarà l'occasione per i tifosi di abbracciare la squadra dopo l'argento in Coppa Campioni. Una medaglia che vale e che merita festeggiamenti e riconoscenza per come è arrivata. Proprio quando sta per arrivare il finale di campionato, Forlì purtroppo sta perdendo i pezzi. L'ultima ad andarsene è stata Laura Vigna, che è tornata negli Stati Uniti per riprendere la stagione accademica (e agonistica) con Florida Southwestern College: la rivedremo a primavera 2023.

La torinese è solo l'ultima di una serie di defezioni che hanno di molto cambiato la struttura della squadra, per come era stata pensata e per gli obiettivi che si era posta: da Jameyson che ha rescisso il contratto per aver ricevuto una proposta di lavoro, a Mambelli che si è infortunata e ha finito la stagione in anticipo, fino alla faccenda di Holly Azevedo, su cui pende una doppia incognita: la formalizzazione del tesseramento da parte degli organi federali (il ricorso forlivese dovrebbe essere valutato entro fine agosto), ma soprattutto il recupero dall'infortunio alla mano sinistra, quella del guanto, infortunio che già l'ha costretta a saltare quasi tutta la Coppa Campioni. Villa Orchidee del gruppo Ospedali Privati Forlì partner tecnico della Poderi dal Nespoli ha messo a disposizione strutture e sanitari per il pronto recupero dell’atleta. Ecco, anche solo poter contare sulla lanciatrice americana aprirebbe alla Poderi del Nespoli prospettive se non altro ottimistiche. Per fortuna c'è almeno il rientro di Gasparotto, che torna a giocare a tempo pieno e potrà dare un contributo importantissimo.

Nuoro al momento si trova quinta e penultima nel girone, con tre partite da recuperare su Parma: a meno di eventi inaspettati, sarà costretta a giocare i playout salvezza contro la pari classificata del gruppo A (la Sestese). Anche Nuoro avrà un aspetto diverso rispetto alle ultime uscite: non avrà Amanda Fama, che con le isolane aveva disputato alcune partite di campionato prima di giocare la Coppa con la Poderi dal Nespoli; non avrà nemmeno il suo miglior battitore, l'interno Hannah Clark, che dopo aver vestito la maglia del Rivas Madrid sempre in Coppa ha poi fatto ritorno negli Usa. Forse non ci sarà nemmeno Paola Cavallo, che ha giocato con le biancoblù in agosto e rinforzato la pedana (due vittorie in tre incontri). Viste tutte queste differenza, sarà inutile cercare confronti con il doppio match di andata: uno finì con un bombastico 24-3, la vittoria forlivese con più largo margine di sempre in serie A, e l'altro con uno stretto 3-1 merito soprattutto della lanciatrice USA Ramirez.

Play ball di garauno alle 17, garadue a seguire. In pedana Forlì può ruotare solo Cacciamani e Carlotta Onofri, Nuoro dovrebbe avere Ramirez, a cui affiancare il tandem Pisanu - Fois. La Poderi dal Nespoli chiuderà il campionato con la trasferta di Castelfranco: quanto ai playoff, se la situazione rimanesse quella attuale, il suo incrocio di semifinale sarebbe contro Saronno, attualmente in testa al gruppo A e fresco vincitore della Coppa Coppe. Per i pochi che se lo fossero dimenticato, sarebbe anche la riedizione della semifinale del 2021.