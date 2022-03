Softball, la Poderi dal Nespoli conferma il coach Francisca

La Poderi dal Nespoli Softball Forlì conferma Coach Juni Francisca in qualità di manager della squadra che prenderà parte nel campionato della massima serie italiana, la Serie A1 di softball. Francisca è stato chiamato a guidare la squadra romagnola nel 2021. Nella stagione 2022 sarà nuovamente affiancato da Giulio Brusa, dal 1998 con la squadra forlivese, Paola Marfoglia e Loredana Auletta.

Coach Francisca può vantare una grande esperienza: un argento e un oro agli Europei alla guida della Nazionale Maggiore dei Paesi Bassi, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, e uno storico quarto posto per la squadra Orange nel mondiale assoluto di softball femminile nel 2016 in Canada. L’allenatore olandese è alla sua terza stagione in Italia, dopo aver allenato nel 2020 il Bussolengo e la Poderi dal Nespoli Forlì nella passata stagione. “L’obbiettivo che ci poniamo è quello di mantenere i titoli vinti a Forlì lo scorso anno, non sarà semplice, e dovremo lavorare sodo”, ha dichiarato Francisca al suo rientro in Romagna, “non conterà unicamente tecnica. Ciò che ci potrà portare ad essere Campioni back-to-back sarà la nostra mentalità”.

Il Presidente del Softball Forlì Giovanni Bombacci ha augurato buon lavoro al gruppo di atlete e di allenatori che nel 2022 sono chiamati a disputare il campionato italiano, la Coppa Italia e la Coppa dei Campioni europea. Il play-ball per la Poderi dal Nespoli è fissato per il due di aprile a Parma. Sulla casacca delle atlete forlivesi saranno presenti i gagliardetti italiani ed europei, testimoni della grande stagione passata.