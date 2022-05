Softball, la Poderi dal Nespoli presenta l'americana Goodman e sale a Bologna per il derby contro le BlueGirls Pianoro

Nel campionato di softball, la Poderi dal Nespoli Forlì gioca la seconda partita della fase di intergirone. Si tratta di un'altra trasferta, la sesta nei primi sette turni di campionato, ma una delle più vicine: le romagnole infatti giocheranno a Pianoro, squadra che al momento è al terzo posto nel gruppo A dietro Bollate e Saronno: a loro merito, va detto che le bolognesi sono state le uniche capaci di infliggere una sconfitta al Bollate. Va anche detto che la classifica del Pianoro è in parte viziata da rinvii: la formazione emiliana ha saltato alcune partite da metà aprile in poi, e ha ripreso a giocare solo martedì 17, recuperando e vincendo di misura il doppio match con Collecchio. Ha un punto di forza nella difesa in diamante, e battitori di qualità come Trevisan, Brandi e l'interbase americana Nolan; deve invece concedere qualcosa in pedana di lancio, poiché finora ha scelto di fare a meno della lanciatrice straniera. E' la stessa situazione in cui si è trovata Forlì fino alla scorsa partita: ma in settimana le cose sono cambiate.

Con la casacca della Poderi dal Nespoli, farà infatti il proprio esordio Krystal Goodman, lanciatrice proveniente da Alabama University. Non una superstar, ma una solida giocatrice, tecnicamente completa e carica di motivazioni. Fisicamente impressionante, è una lanciatrice destra con una fastball che può raggiungere le 70 miglia, e sa tirare curve veloci e precise. Dopo la laurea in Giornalismo, ha accettato un'offerta per entrare nello staff tecnico di Southern Mississippi University. Resterà con Forlì per tutta la stagione, inclusi Coppa Campioni ed eventuali playoff.

Goodman è la prima novità stagionale per Forlì, che attende a breve il rientro di Vigna dall'esperienza negli Usa ed il recupero delle infortunate Mambelli e Gasparotto. Goodman avrà il proprio battesimo nella seconda delle due partite di Pianoro, mentre nell'altra il lanciatore partente è come ovvio Cacciamani. Bologna di contro ha a disposizione una pedana tutta italiana: a dividersi i compiti sono Comar e le azzurrine Desii e Nannetti. Poiché il campo delle bolognesi, a Pian di Macina, è sprovvisto di illuminazione, la partita si gioca in orario pomeridiano. Garauno avrà inizio alle 14, garadue mezz'ora dopo la fine della prima.