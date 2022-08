Softball, la Poderi dal Nespoli sbriga in due ore la pratica Nuoro e riagguanta il Caronno

Alla Poderi dal Nespoli bastano 2 ore circa di gioco per regolare la pratica Nuoro, gara 1 durata appena 1:01 finita 12-2 alla quarta ripresa per le forlivesi che si sono ripetute in gara due durata poco più di un ora 1:07 e termina anche questa alla quarta ripresa sul 12-0 per le padrone di casa. Ad una giornata dalla fine della regular season la Poderi dal Nespoli ha riagguantato il Caronno in testa la classifica, che ha chiuso la giornata con un pareggio a Parma contro l’Old Parma, rimanendo tuttavia davanti alle forlivesi in virtù degli scontri diretti con le forlivesi (1-3 a favore delle Lombarde).

Gara 1

Il Banca di Sardegna Nuoro si è presentata in Romagna con l’organico rimaneggiato, scontando l’assenza delle due americane Clark, migliore battitore del torneo, e del lanciatore Ramirez. La Poderi dal Nespoli in campo dopo la settimana di Coppa ha schierato in pedana Carlotta Onofri opposta a Pisanu Ylenia. Il primo attacco forlivese segna subito il solco 7 punti, il primo battitore Gasparotto va in base su ball poi le 6 valide consecutive far cui i doppi di Ricchi, Maroni e Gasparotto fanno il resto portando il punteggio sul 7-0. Anche nella Poderi il tecnico Francisca da spazio alle più giovani.

Alla seconda ripresa altri 4 punti per Forlì, si comincia con il Single Home Run di Ricchi per poi proseguire con i punti di Veronica Onofri, Cacciamani, Cortesi con il punteggio che si porta così sul 11-0. Al terzo inning, Onofri Carlotta in pedana concede tre delle cinque valide dell’incontro. Dopo due strike Out e i singoli di Pisanu e Zidda sarà il doppio di Piras alle spalle dell’esterno centro a siglare i due punti per le isolane. Al quarto inning sarà prima il doppio di Carlotta Onofri seguito dal singolo di Alice Spiotta che spinge a casa il dodicesimo punto che decreta così la fine anticipato del match.

Gara 2

In gara 2 la partita è figlia di gara 1 al primo inning 7 punti per la Poderi mettevano l’incontro in discesa per le romagnole. Alla prima rirpesa con due corridori sulle basi Ricchi colpiva il suo secondo Home Run della giornata che valeva i primi 3 punti e altre 5 valide di cui 4 doppi facevano il resto per il 7-0 iniziale. Poi come in gara uno la Poderi siglava altri 4 punti al secondo inning con Gasparotto che su tre turni nel box colpiva un singolo e due Fuoricampo da 1 punto. Alla terza ripresa c’era spazio anche per Ricci che andava a sostituire Cacciamani in pedana, tre strike-out ed una sola valida concessa, nei 2 inning lanciati, chiudeva l’incontro alla quarta ripresa fissando il punteggio sul 12-0 per la formazione di casa.

Sabato prossimo ultima giornata di regular season e ultima trasferta a Castelfranco Veneto contra la formazione delle Thunders.