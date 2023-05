Softball, le Blue Girls bloccano Forlì: 1-1 sul diamante del Buscherini

Termina con un pareggio la sfida fra il Softball Forlì e la formazione bolognese delle Blue Girls. Con questo risultato le mercuriali sono state raggiunte in seconda posizione in classifica dal Bollate con 12 gare vinte e 4 sconfitte, a due dalla capolista Saronno, mentre le Blue Girls rimangono al quinto posto in classifica con 7 vittorie e 7 sconfitte. L’attuale classifica è però falsata in quanto Saronno e Bologna hanno 4 gare da recuperare, mentre Forlì, Bollate e Caronno 2 gare. Con importanti sfide di alta classifica in programma: Forlì-Saronno sarà recuperata venerdì 2 giugno, mentre Bollate-Caronno che sarà recuperata entro il 2 giugno. La lettura veloce delle due gare contro le felsinee, gara 1 domina l’attacco forlivese 11 punti in 6 inning, gara due comanda la pedana Bolognese e le Blue Girls vincono 3-1.

Gara 1

L’attacco forlivese comanda la gara, il primo inning le bolognesi portano due corridori sulle basi ma non riescono a concretizzare, Forlì apre la partita con un doppio di Gasparotto, per lei 2 su 2 turni un doppio e un HR, Giacometti mette a terra un bunt per fare avanzare la compagna e Ricchi apre la serie dei fuoricampo 2-0 il parziale alla prima ripresa, raddoppio nell’inning successivo doppio di Cortesi spinta a casa poi dal triplo di Spiotta che segna sulla volata di sacrificio di Gasparotto, 4-0 alla fine della seconda ripresa. Al quarto inning altro allungo dopo il singolo di Onofri Carlotta l’Homer di Gasparotto porta il tabellone sul 6-0. Al 5 inning reazione delle bolognesi Brandi batte un triplo che porta a case due corridori per il 2-6 parziale, ma la chiusura anticipata è rimandata alla sesta ripresa con due out e un corridore sulle basi Cacciamani colpisce un doppio che vale 2 punti e infine Veronica Onofri colpisce il terzo Home Run dell’incontro per Forlì che fissa il punteggio sul 10-2 che determina così la chiusura anticipata della gara. Tutti i giocatori del Line Up romagnolo colpiscono almeno una valida e Cacciamani in pedana concede 5 valide e 0 basi ball realizzando 6 strike out.

Gara 2

Gara 2 con andamento diverso i due pitcher stranieri la Cubana Guevara Limonta per le emiliane e l’americana Graves per Forlì contengo gli attacchi e la gara fino al 5 inning non vede corridori a punto. Alla 5 ripresa il punto delle bolognesi nel modo più classico singolo di Minardi, rubata della seconda base, bunt di sacrificio di Trevisan out e Minardi in terza base, volata di sacrificio di Bartoli e punto a casa di Minardi 1-0 il parziale. Nella ripresa successiva il pitcher forlivese accusa un calo saranno cinque le valide concesse sulle 11 totali e 2 i punti segnati grazie anche alla difesa che chiude l’inning con un doppio gioco difensivo a limitare i danni 0-3 il parziale, nella parte bassa dell’inning Cacciamani apre la ripresa con un Home Run da 1 punto, nell’inning Forlì sembra riaccendersi e mette a segno altre due valide ma non riesce ad accorciare 1-3 alla fine del sesto inning, risultato che poi non cambierà nell’ultima ripresa con il Bologna che si aggiudica così l’incontro con il punteggio finale di 3-1 a proprio favore. Questa era anche l’ultima partita dell’americana Graves con i colori del Forlì, chiude con un record di 4 vittore e 3 sconfitte, anche grazie ai suoi lanci Forlì occupa la seconda posizione in classifica, mercoledì intanto è previsto l’arrivo della nuova lanciatrice sempre americana del Forlì che accompagnerà la squadra fino alla fine di stagione.



Dagli Usa intanto arriva un bella notizia, Laura Vigna esterno della squadra Forlivese e della nazionale Italiana ha vinto tra le file del Florida SouthWestern State College per il secondo anno consecutivo il titolo di Nazionale Division 1 NJCAA, Laura a breve ritornerà anche a far parte del roster forlivese almeno per buona parte della stagione. Negli altri incontri della giornata Saronno e Bollate fanno percorso netto Saronno vince le due gare contro Caronno 3:0 gara 1 mentre gara due è un po più complicata e finisce al 10 inning 1:0 per i Campioni d’Italia, più semplice le gare del Bollate che con un 7:0 e un 6:0 chiude la pratica Collecchio. Continua la serie negativa della Sestese che cede a Parma gara 1 10:3 e 4:1 gara 2 per le parmensi. Infine Macerata centra lo sweep con Castelfranco 1:0 e 5:2 i risultati dei due incontri risultati che gli permettono di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Venerdì prossimo 2 Giugno sul campo del Buscherini è previsto il recupero delle gare contro la capolista Saronno, ore 16 gara 1 e a seguire gara 2. Mentre il campionato si giocherà sabato 3 giugno per la prima giornata del girone di ritorno.