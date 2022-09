Softball, niente Final Four di Coppa Italia per la Poderi dal Nespoli

Saranno le Blue Girls Pianoro a giocare la Final Four di Coppa Italia. Nella serie di qualificazione, disputata sul diamante forlivese del polisportivo "Buscherini", le felsinee hanno infatti avuto la meglio sulla Poderi dal Nespoli in appena due partite: garauno è terminata 7-3, garadue 10-3.

Il primo dei due match è stato senz'altro quello dall'andamento più incerto: fino al 5° inning il punteggio è rimasto in parità, un 1-1 che aveva visto prima il vantaggio ospite, e poi l'immediata reazione romagnola, grazie a Cerioni che con un triplo a destra scavalcava gli esterni e consentiva la corsa a casa di Gasparotto. L'equilibrio si rompeva alla sesta ripresa, per merito di Mengoli che a basi piene metteva a segno un "Grand Slam", un fuoricampo da quattro punti che tagliava le gambe alle forlivesi e indirizzava la partita verso le Blue Girls. Sotto 1-5, la Poderi dal Nespoli rispondeva a sua volta con un fuoricampo da due punti di Gasparotto, ma veniva ripagata poco dopo con la stessa moneta, un "home run" anche questo da due punti, realizzato dell’americana Nolan, e dal 7-3 il punteggio non cambiava più.

Nell'incontro di rivincita le bolognesi partivano subito aggressive e, con la collaborazione della difesa romagnola (due errori classificati), scattavano 3-0 al termine del primo attacco. La Poderi dal Nespoli dava prova di volontà e rispondeva accorciando le distanze 3-2, oltretutto sprecando l'occasione per realizzare almeno una o due segnature in più. Le squadre andavano avanti a duellare a distanza per qualche ripresa: punto Blue Girls al secondo inning, replica forlivese al terzo, ancora punto emiliano al turno successivo. Sul 5-3 in proprio favore, al quinto inning Pianoro tracimava: apriva Nolan con un altro fuoricampo, il secondo di giornata per lei, e Forlì alzava bandiera bianca, arrivavano altre valide che portavano il tabellone sul 10-3. Con il proprio turno d'attacco, la Poderi dal Nespoli non cambiava la situazione, e ciò decretava la chiusura anticipata della gara per la regola della "manifesta superiorità”.

Pianoro dunque strappa il "pass" per la Final Four di Coppa Italia, ultimo trofeo stagionale ancora da assegnare; assieme alle bolognesi si è qualificato Caronno (liquidato Castelfranco in due partite), mentre erano già ammesse di diritto le due formazioni che si giocano lo scudetto, Bollate e Saronno. Il concentramento si giocherà sabato 8 ottobre; la sede è ancora da stabilire.

Con la mancata qualificazione alle finali di Coppa Italia è formalmente conclusa la stagione 2022 della Poderi dal Nespoli. Restano ancora in piedi le attività delle formazioni giovanili: la Giovane Strada Under15 disputa la finale della Coppa Regione di categoria, ma gli occhi sono tutti sulla Giovane Strada Under13 che il 1 ottobre, a Bollate, è impegnata nelle finali per il titolo nazionale. Le giovanissime forlivesi devono prima affrontare Parma in semifinale, e se saranno brave le attende con tutta probabilità una finale contro la squadra di casa.