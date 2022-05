Softball, nove vittorie su dieci gare: la Poderi dal Nespoli consolida la leadership nel Girone B

La Poderi dal Nespoli di fronte al proprio pubblico centra il 4 sweep stagionale e chiude il Girone di andata consolidando il primo posto in classifica del Girone B con 9 vittorie su dieci gare. Sabato scorso due netti risultati 11-3 in gara 1 e 8-3 in gara 2 regolano una Metalco Thunders di Castelfranco che nella passata stagione proprio qui al Buscherini aveva fatto bottino pieno contro un Forlì che poi sarebbe diventato Campione d’Italia. L’attacco romagnolo ha dominato 25 valide nelle due gare di cui 2 tripli e 3 fuoricampo 19 punti segnati e 13 rimasti in base sono la sintesi, si aggiunga una difesa che chiude a zero errori a supporto della staffetta Cacciamani-Onofri in pedana che ha saputo contenere egregiamente l’attacco veneto.

Gara 1

In Gara 1 la Poderi dal Nespoli parte bene Cacciamani in pedana confeziona 3 strike out e in attacco da Lead Off apre le serata con un Single HomeRun, 1-0, seguono Cerioni e Ricchi con due singoli, Cerioni poi segna il secondo punto sfruttando un errore avversario, nel box si presenta Veronica Onofri che colpisce il secondo Home Run dell’inning, due punti entrano ed il punteggio si porta sul 4-0, che diventerà 5-0 grazie al punto di Jameyson in base su singolo e a punto su triplo di Laghi. Le venete provano a rispondere al secondo attacco le due americane Griffin e Workman colpisco un doppio a testa che porta un punto ed il punteggio diventa 5-1. Alla terza ripresa altro allungo delle forlivesi, prima riempiono le basi e poi sfruttando un errore avversario portano il punteggio sul 8-1. Nella quarta ripresa Onofri sostituisce Cacciamani in pedana. Si arriva così alla quinta ripresa, le Thunders accorciano grazie al fuoricampo da due punti di Fabbian 8-3 il parziale, ma la Poderi vuole chiudere presto la pratica e nella parte bassa dell’inning con due corridori in base Ricchi batte un lungo Fuoricampo da 3 punti che portano il risultato sul 11-3 che vale anche come chiusura anticipata dell’incontro per le regola “merci roule” vittoria per manifesta. Nel box varie giocatrici con più di una valida, Jameyson ha chiuso con 3 su 3 , Onofri Veronica, 2/3 con un HR, sempre con 2/3 Cerioni, Mambelli, Laghi e Ricchi con un 2/4 e un HR.

Gara 2

Gara 2 la gara vede in pedana per il Castelfranco l’americana Griffin contro Onofri Carlotta. Le venete passano in vantaggio al primo inning grazie ad una base ball a basi piene, 0-1 il parziale. Le romagnole rispondo nella seconda ripresa pareggiando grazie a tre singoli consecutivi di Jameyson, Mambelli e Onofri Carlotta, 1-1 alla fine del secondo inning, al terzo inning la Metalco torna in vantaggio grazie ai due punti segnati da Griffin e Casetta 3-1 il punteggio, ma nella seconda parte della ripresa la Poderi dal Nespoli prima pareggia poi effettua il sorpasso, Ricchi con un singolo porta a casa il punto di Cacciamani poi Mambelli con basi piene batte un triplo che sparecchia le basi 3 RBI, infine Carlotta Onofri batte il doppio che porta a casa il punto di Mambelli, 6-3 per la Poderi dal Nespoli. I due inning successivi passano veloci, al sesto le forlivesi mettono il risultato al sicuro segnando altri due punti portando così il punteggio sul 8-3, risultato che non cambierà nell’ultimo attacco veneto. Undici saranno le valide messe a segno dalle romagnole con Onofri Carlotta 2 su 3 con un doppio e Mambelli con 2 su 4 un triplo e 3RBI per lei.

Le altre partite

Nelle altre gare giocate della giornata il Parma vince la sfida con il Nuoro 8-1 e 1-0 i finali per le parmensi, l’altra gara in programma fra Bussolengo e Caronno non è stata disputata per Protocolli Covid. La classifica del Girone B vede la prima posizione consolidata dalla Poderi dal Nespoli, con Caronno a seguire con due giornate da recuperare, con Parma non giocata per pioggia e le gare di sabato contro il Bussolengo non è giocate per Protocollo Covid. Le Thunders rimangono bloccate al terzo posto con 4 gare di distanza dalla vetta, chiudono il girone Parma, Bussolengo e Nuoro le prime due squadre con una giornata da recuperare.

Nel girone A la capolista Bollate allunga sulle inseguitrici, doppia vittoria con la Sestese 7-0 e 10-0 per le lombarde, le milanesi sono seguite al secondo posto del girone dal Saronno che invece ha pareggiato contro il Collecchio 7-5 in gara 1 per le varesine, mentre gara 2 si chiude sul risultato di 2-7 a favore delle emiliane. Le tre restanti formazioni girano appaiate tutte con 2 vittorie e 4 sconfitte.

Terminato il girone di andata sabato prossimo inizia la seconda fase che prevede l’intergirone che prevedere gare contro le formazioni del Girone A. Per la prima giornata la Poderi dal Nespoli riposa in quanto erano previste le gare contro Caserta esclusa dal Campionato. Le forlivesi torneranno in campo fra quindici giorni per la seconda giornata dell’intergirone a Sesto fiorentino contro la Sestese.