Softball, per il Forlì trasferta sul diamante di Caronno Pertusella

Nel campionato di softball, per la terza giornata del girone di ritorno, il Softball Forlì gioca in trasferta sul diamante di Caronno Pertusella. Si tratta di una sfida importante per la classifica: la Rheavendors infatti è quarta, segue Forlì -anche se a distanza- e ha bisogno di vincere per accorciare il margine e cercare una posizione confortevole in ottica playoff. Di contro le romagnole non solo vogliono difendere la terza piazza in graduatoria, ma a loro volta devono cercare di non perdere ulteriore terreno nei confronti della coppia di testa, Saronno e Bollate.

Nell'ultima uscita, sabato 10 contro Parma, Forlì è scesa in campo nella sua miglior veste possibile, con le nuove arrivate Vigna e Lacatena, con Gasparotto ancora in Italia, e poi Cacciamani, Ricchi, Mambelli e via via tutte le altre, tutte insieme. E ovviamente con la nuova lanciatrice, Myka Sutherlin, che tanto di buono ha fatto vedere nelle prime due partite, e che ora deve confermarsi contro una squadra di livello come Caronno. Anche se non potrà più essere la miglior Forlì possibile, ora che Gasparotto ha finalmente ricevuto il "via libera" per gli Usa, Forlì rimane comunque una squadra di assoluto valore e potenza.

A dispetto della prossimità di classifica, Caronno e Forlì sono due squadre differenti per impostazione e statistiche. Forlì si nota soprattutto per l'attacco, il primo della A1 per media battuta con .347, con sei oltre i .400, dieci sopra ai .300, e 132 segnature che fanno della squadra romagnola la miglior realizzatrice della A1, davanti ai 119 di Bollate che oltretutto ha giocato due partite in più.

Nel fondamentale d'attacco Caronno è invece penultima, media di .208, e l'unica sopra i .300 è la fuoriclasse venezuelana Alicart (.443). Semplificando, si tratta di una ragione "storica", dato che da sempre il club varesino punta sulla difesa e su una rotazione di lanciatori ampia e solida. E così è anche quest'anno, anche se in pedana è arrivata qualche sconfitta in più del preventivato. Nel cerchio, è un punto di forza indiscutibile la cubana Tornes, record di 9-3, prima assoluta negli strike out con 135, e una media PGL di 0,50 che in campionato la colloca dietro soltanto alla pitcher australiana del Saronno.

All’andata, Cerioni e compagne riuscirono a spremere la doppia vittoria. Le due partite furono sostanzialmente equilibrate e si decisero su un paio di fiammate dell'attacco romagnolo. Ovviamente nessuno si illude che la storia possa ripetersi uguale: Caronno - Forlì è sempre stato un match a parte, e i pronostici sono spesso saltati per aria.

Molto interessanti i duelli in pedana. Nel match "italiano", Forlì farà partire Cacciamani ma è possibile che ci sia spazio anche per Alexia Lacatena; Caronno ultimamente alterna come partenti Durot e Messina, e la preferenza potrebbe andare a quest'ultima per il fatto di essere mancina e un po' meno leggibile per l'attacco romagnolo. La partita della lanciatrice straniera vivrà sul duello fra Tornes e Sutherlin, ed è altamente probabile un match a bassissimo punteggio.

Per la terza giornata di ritorno, il calendario ha riservato una curiosa coincidenza: scontri diretti fra le prime quattro in classifica, prima contro seconda e terza contro quarta; il tutto in un raggio inferiore ai 10km. Infatti, se Caronno - Forlì non è il clou della giornata è solo perché a Bollate scende in campo la capolista Saronno, confronto che è la riedizione della finale scudetto 2022 e -per molti- una anticipazione della finale prossima ventura.

Nelle altre gare in programma, Collecchio - Pianoro è delicato soprattutto per le bolognesi, che non possono fare passi falsi e perdere terreno rispetto alla zona playoff. Completano il quadro Parma - Macerata e Castelfranco - Sestese, penultima contro ultima.