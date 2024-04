Softball, per l'Italposa Forlì c'è il match clou della seconda giornata: sfida contro Bollate

Seconda giornata di regular season e per l’Italposa softball difficile trasferta Lombarda in casa della formazione del MKF Bollate. Le milanesi protagoniste da anni nelle fasi finali dei Play-off nella passata stagione hanno incrociato le forlivesi solo in stagione regolare vincendo 3 gare su 4 incontri, qualificate per i play-off sono però uscite sconfitte da un inaspettato Caronno che portò prima le milanesi a gara 5 e poi la conquista della finale nella quinta e decisa gara.



Il Bollate 2024 sicuramente si è rinforzato con due elementi di valore, ambedue nazionali provenienti dalla vicina Saronno Longhi e Nicolini rispettivamente terza base e pitcher due punti fermi in questi anni della nazionale seniores, queste atlete sono sicuramente un plus per formazione bollatese che vede anche il rientro della lanciatrice Greta Cecchetti che dopo un anno nel quale ha giocato all’estero torna in Italia a completare un gruppo di lanciatrici italiane Cecchetti, Nicolini, Bigatton e Boniardi che in questa prima fase della stagione dovrebbero facilmente ricoprire anche la pedana del pitcher straniero. Oltre a Nicolini a rinforzare il parco lanciatori importante anche l’arrivo di Longhi a coprire il sacchetto di terza base e l’apporto di una mazza che nel 2023 nelle file del Saronno chiuse la stagione con una media vicinissima ai .400 (ndr .398). C’è stata la riconferma della giapponese Eguchi che si è rilevata mazza pesante nel 2023 con media .454 la migliore assoluta della serie A1, la forlivese Ricchi seguiva al secondo posto con .451 di media. Alla luce di queste variazioni e con uno spot libero per un eventuale pitcher e/o giocatore straniero ancora da spendere la formazione milanese si pone di diritto fra le protagoniste della stagione appena iniziata e sulla carta la principale rivale per scucire lo scudetto dalle maglie romagnole.



Le Bollatesi sabato scorso nella prima giornata di campionato hanno fatto subito bottino pieno contro le venete del Castelfranco in gara uno risultato ristretto 4-1 per le milanesi che in gara 2 complice anche l’assenza del pitcher straniero per le venete finisce in solo tre inning per manifesta sul punteggio di 18 - 3 con 12 valide contro 3 a favore delle milanesi. Questo sabato per ambo le squadre sarà diverso, in impegno non ancora determinante ma interessante per verificare lo stato di preparazione in cui si trovano ora le due formazioni. Forlì punterà molto sulla pedana con Cacciamani e difendere quella riservata alle italiane e l’americana Barnhill per quella della straniera, poi sarà l’attacco a fare la differenza con Giacometti a fare da traino alle compagne. Nelle altre gare della giornata ci sarà l’esordio stagionale del Pianoro, a riposo nella prima giornata, che affronterà il Saronno in terra lombarda, Macerata farà visita all’Old Parma due squadre che sono uscite ammaccate nelle prime gare di stagione così come Castelfranco e Collecchio che giocheranno domenica mattina e due doppie vittorie potrebbero già portare ad una divisione in seno alla classifica. Per questo week-end il turno di riposo spetta al Caronno.