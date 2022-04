Softball, per la Poderi dal Nespoli una classica: vigilia di Pasqua in Veneto contro il Bussolengo 2.0

Vigilia di pasqua in Veneto per la Poderi dal Nespoli, con la squadra forlivese che sfiderà le locali del Bussolengo 2.0. Nella classifica del Girone B le romagnole assieme al Caronno dividono la testa del girone con tre vittorie su quattro gare, mentre le venete in coabitazione con il Nuoro seguono ad una lunghezza con 2 vittorie infine Castelfranco e Parma chiudono la classifica di girone con una sola vittoria. Sabato a Bussolengo la prima sfida inizierà alle 17, a seguire gara 2 alle 19,30l. In Gara 1 Ilaria Cacciamani affronterà la giovane Munaretto, mentre in gara due l’americana Hebler per le venete avrà di fronte Carlotta Onofri con i possibili rilievi, Mambelli e Ricci.

La sfida Forlì-Bussolengo ha il sapore del passato quando fra le due formazioni gli scontri valevano anche un titolo italiano o una Coppa Europea. Ora il divario fra le due squadre appare un po'più marcato e anche le ambizioni sono diverse. La squadra veneta - ritornata in serie A1 quest’anno dopo un anno di purgatorio in Serie A2, con una cavalcata finale di 6 successi in altrettante gare di play-off - è molto giovane, ma con ambizioni di consolidamento e crescita del gruppo. L'obiettivo primario è la permanenza nella massima serie. Di contro la Poderi dal Nespoli con un gruppo consolidato e l’innesto di qualche giovane cerca una riconferma della passata stagione con l’obiettivo dichiarato di cercare di arrivare in fondo per centrare il back to back dei titoli conquistati nel 2021. Le venete nelle prime due giornate del campionato hanno diviso la posta, all’open day hanno pareggiato con il Nuoro e così anche la settimana scorsa contro il Parma hanno vinto gara 1 e ceduto in gara 2.

A livello statistico in battuta le romagnole si fanno apprezzare con .333 di media squadra, con il leader in Veronica Onofri con .750 di media battuta, la media più alta della Serie A1, seguita dalla giovane Virginia Mambelli con .571 di media, per le venete nel box la leader è Ghergolet Martina con .545 di media battuta ed una media battuta di squadra di .289. In pedana di lancio il divario è ancora più netto contro una Era (punti subiti dal lanciatore) di squadra di 2.69 per le forlivesi, il Bussolengo registra un 6.16 di Era. L’arrivo della lanciatrice straniera l’americana Hebler Kinsie, proveniente dallo stesso college della straniera del Forlì Jameyson, dovrebbe dare un po più di consistenza alla pedana veneta. Nelle altre gare del girone B Caronno sarà in trasferta a Nuoro, mentre l’Old Parma andrà in trasferta a giocare a Castelfranco contro la Metalco. Nel girone A saranno solo due gli scontri le Blue Girls giocheranno a Sesto Fiorentino contro la Sestese, mentre in Lombardia sarà di scena il derby Saronno – Bollate in casa delle milanesi, partita clou della giornata.