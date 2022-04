Softball, la Poderi dal Nepoli si concede la "doppietta" e resta agganciata in vetta alla classifica

La Poderi dal Nespoli softball soffre ma centra lo sweep contro Bussolengo 2.0 La squadra forlivese mai sotto nel risultato, nei due incontri, difende il vantaggio fino all’ultimo out contro una giovane e spavalda formazione veneta gara uno si chiude sul punteggio di 6-7 per le forlivesi e gare due finisce con il medesimo minimo scarto 4-5 per la squadra guidata da coach Juni.

Due gare specchio, in tutte e due gli incontri le romagnole segnano al primo inning 3 punti in gara 1 e 4 punti in gara 2. Le veronesi inseguono per tutta la gara in gara uno all’ultimo attacco si portano ad un solo punto dalla Poderi dal Nespoli con il corridore in terza ma il pop in diamante di Ghergolet e la presa al volo del prima base romagnolo chiudono la gara. In gara 2 finale simile con punto del pareggio in base la gara si chiude con il minimo scarto 4-5 il punteggio per le romagnole.

Gara 1 come detto la Poderi dal Nespoli parte subito forte tre punti segnati al primo inning Cacciamani riceve base ball, Cerioni batte un singolo e Ricchi batte il suo primo fuoricampo della gara ed è subito 0-3 per le ospiti. In pedana Cacciamani chiude le porte e non concede valide nei suoi 3.1 inning lanciati mettendo a segno 8 strike out sui primi 9 giocatori affrontati. Al terzo inning le forlivesi allungano con altri 3 punti a referto, nel box Ricchi ripete il turno precedente con un Homer, il secondo della gara, da un punto, segue Veronica Onofri con un singolo, nel box Jameyson colpisce lungo oltre la recinzione, anche per le è un fuoricampo, per altri due punti portando il punteggio sul 0-6. Alla terza ripresa. Coach Juni sostituisce Cacciamani con Onofri Carlotta, la nuova entrata dopo due out subisce il fuori campo da 1 punto dell’americana Hebler che porta il punteggio sul 1-6. Alla sesta ripresa la Poderi dal Nespoli ha l’occasione di chiudere la gara con basi piene e zero out riesce a costruire solo un punto, baseball Ricchi per il 7-2. Di tutta risposta le veronesi toccano duro il pitcher forlivese due doppi ed un errore romagnolo riaprono una gara che sembrava quasi chiusa, entra 3 punti con il nuovo parziale 4-7. Nell’ultima ripresa le venete non mollano dopo i primi due out un altro errore forlivese porta il corridore in base che avanza sul colpito di Sheldon, De Trombetti nel box batte un lungo triplo fra gli esterni che spinge due punti a casa per il 6-7 e il punto del pareggio in terza, rientra in pedana Cacciamani che fa battere un pop in diamante raccolto al volo dal prima base terzo out e gara conclusa 6-7 a favore delle forlivesi. Nel Box romagnolo la più prolifica Ricchi con due Homer e 5 punti battuti a casa.

Gara 2 partenza pesante per ambedue le squadre la Poderi segna 4 punti alla prima ripresa e il Bussolengo risponde con 3 punti nella parte bassa della medesima ripresa. In pedana per Forlì riparte Onofri Carlotta di fronte l’americana Hebler. Primo inning la Poderi dal Nespoli in attacco con un out Cerioni batte singolo e corre a casa su doppio di Ricchi, Onofri Veronica colpisce un singolo per il secondo punto di Ricchi, poi due errori difensivi su Mambelli e Laghi permettono altre due segnature alle forlivesi per un 0-4 che in apertura che sembra importante. Nulla di tutto questo il Bussolengo reagisce con due corridori in base, valida e base intenzionale, prima c’è il singolo di Ghergolet e poi il doppio di Giacometti riportano sotto le veronesi 3-4 alla prima ripresa. Al terzo l’aggancio le venete con un punto pareggiano l’incontro 4-4 alla fine della terza ripresa. Al sesto inning allungo, che poi risulta decisivo, delle forlivesi Mambelli batte un doppio al centro, viene portata in terza dal Laghi e definitivamente a casa con il doppio di Carlotta Onofri 4-5 il parziale ed è di nuovo vantaggio forlivese. Intanto in pedana per Forlì è tornata Cacciamani che nei suoi 3.2 inning rimanenti da lanciare colleziona altri 8 strike out e chiude la gara in pieno controllo 4-5 il finale per le forlivesi. Cacciamani chiude la giornata con 16 strike out e solo 2 valide spalmati in due partite

Risultato importante per le romagnole che rimangono così agganciate al Caronno, in testa al girone, che ha vinto i due incontri in programma a Nuoro con il punteggio di 1-8 e 1-2 a proprio favore. Nell’altro incontro in programma importante doppia vittoria della Castellana sul proprio campo contro le parmensi dell’Old Parma 4-2 e 4-3 i punteggi. Nel girone A il derby lombardo fra Bollate e Saronno si è concluso con la doppia vittoria delle Bollatesi 4-3 in gara uno all’ultimo attacco, e un netto 13-3 in gara 2, l’altra gara della giornata ha visto la suddivisione della posta fra la Sestese e Pianoro, le emiliane vincono gara 1 nettamente 0-8 ma perdono altrettanto nettamente gara 2 6-0 per le toscane. Bollate comanda la classifica del girone in solitaria. Sabato prossimo altra trasferta per la Poderi dal Nespoli che sarà di scena a Nuoro contro la formazione locale del Banco di Sardegna.