Softball, Premier Cup: il maltempo stoppa gli incontri, ecco il nuovo calendario

Le previsioni del tempo erano pessime, e sono state mantenute. La giornata del giovedì è iniziata sotto l'acqua: si è provato a far giocare lo stesso il match fra spagnole e tedesche, ma dopo due inning è stato deciso che era meglio lasciar perdere. Dopo una mattina alquanto piovosa, la situazione è drasticamente migliorata dopo le 14. Ma se anche ci fosse stata una speranza di salvare in minima parte il programma di giornata, il Comitato organizzatore a quel punto aveva già fatto sapere che non sarebbe stato possibile sistemare i campi in tempo utile; il Comitato Tecnico ha preso atto e cancellato il programma della intera giornata di gare.

In seguito è stato diramato il nuovo calendario, che fa entrare in lizza il Campo2, spalma le partite restanti fra venerdì e sabato mattina, e cancella le "finaline" che avrebbero dovuto assegnare il quinto ed il settimo posto: per il sabato pomeriggio sono rimaste in programma il match per il bronzo (ore 15.00) e ovviamente quello per l'oro (ore 17.30). Le novità del nuovo calendario che riguardano da vicino la Poderi dal Nespoli sono sostanzialmente tre: Olympia - Forlì anticipata alle 13.30 del venerdì; Bollate - Olympia posticipata alle 20.30 del venerdì; e Challengers Zurigo - Forlì posticipata alle 12.30 del sabato.

Le conseguenze pratiche sono che olandesi e Forlì si sfideranno per il primato nel momento più caldo della giornata, dovendo comunque schierare il proprio pitcher più forte, e che Bollate (che ha un facile impegno con le tedesche) potrà invece far riposare i propri lanciatori e affrontare l'Olympia Haarlem in serata e nelle migliori condizioni.