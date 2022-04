Softball, prima in casa per la Poderi Dal Nespoli: sul diamante del Buscherini c'è la Thunders Castelfranco

E' un'emozione tutta speciale portare sulla casacca il tricolore dello scudetto vinto o il blu europeo della Coppa Campioni conquistata. Ma portarli tutti e due, non ha pari. E' quello che può permettersi Forlì quest'anno. E non sarà nemmeno la prima volta: c'è il precedente del 2003, son passati quasi vent'anni. Un pezzo di vita. E' finalmente arrivata l'occasione per celebrare sul campo forlivese uno straordinario 2022. Anche se il campionato è arrivato già alla quinta giornata, che è anche l'ultima del girone di andata, per la Poderi dal Nespoli è appena la prima partita al "Buscherini". Dopo le trasferte di Parma, Caronno, Bussolengo e Nuoro, le romagnole affrontano l'ultima delle sei partecipanti al girone B, le Thunders Castelfranco.

In una classifica viziata dal rinvio di Caronno - Parma, la Poderi dal Nespoli guida il girone davanti a Caronno e proprio Castelfranco, il che rispecchia abbastanza le previsioni della vigilia. Lo scorso anno le venete vinsero un po' a sorpresa il girone B, e nei playoff uscirono in semifinale; quest'anno stanno faticando un po', complice forse anche il cambio della "batteria" americana (Griffin e Workman al posto di Ray e Sugg), e hanno già perso terreno rispetto alle prime due piazze, quelle che garantiscono la partecipazione ai playoff. E quindi si presentano a Forlì con la necessità di far punti. L'anno scorso uscirono dal "Buscherini" con il bottino pieno: è un precedente da tenere a mente.

Forlì dal canto suo può essere solo soddisfatta di quanto realizzato finora, a ranghi largamente incompleti: manca Vigna, sta recuperando Gasparotto, la lanciatrice americana arriverà solo a metà maggio, per tacer di Piancastelli e Banchelli che in stagione non si vedranno. Eppure la squadra è stata vincente e convincente, e per essere ad aprile è già tanto. Garauno si gioca alle 17, con garadue a seguire mezz'ora dopo il termine della prima. Le Thunders dovrebbero mandare in pedana di lancio Salis e Griffin; quanto a Forlì, non è così scontata la partenza di Cacciamani in garauno e quella di Carlotta Onofri nel match serale: a Nuoro il manager Francisca ha rimescolato le carte, e a Bussolengo c'è stata staffetta in entrambe le partite.