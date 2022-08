Softball, riparte il campionato: per la Poderi dal Nespoli subito scontro al vertice

Quando il Baseball è alle porte dei play-off, già definite le quattro squadre che daranno vita alle semifinali dei play-off, il softball dopo oltre 40 giorni di stop per gli impegni delle rappresentative Nazionali Under 22 ed Elite la serie A1 riprende il suo cammino con le ultime 4 giornate di regular season. Le romagnole della Poderi dal Nespoli ritorneranno sabato con inizio di gara uno alle 17:00 e a seguire gara 2, sul proprio campo del Buscherini, per affrontare la formazione lombarda del Caronno, anche se ambedue le formazioni prima e seconda rispettivamente del girone B sono oramai ad un passo dalla matematica certezza dei play-off oggi in palio c’è la leadership del girone, la possibilità di chiudere in testa la regular season del Girone B, che vorrebbe dire trovare la seconda classificata del girone A nelle semifinali play-off.

Oltre alla fine della regular season le forlivesi stanno entrando in clima Premiere Cup, già domenica prossima la squadra si sposterà a Bollate per la quarantaquattresima edizione della Coppa dei Campioni ora chiamata “Premiere Cup” dove scenderà in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Friuli. Vista l’imminente partecipazione in Coppa la Poderi dal Nespoli ha anticipato l’incontro previsto per sabato 13 agosto, sempre a Buscherini contro la formazione del Bussolengo 2.0, le gare si giocheranno mercoledì 10 agosto con inizio gara 1 ore 17:30 e gara due a seguire sempre sul diamante forlivese del Buscherini.

La squadra in questi giorni si è ricomposta, tornate le nazionali, Cacciamani, Vigna, Lacatena e il coach Brusa dopo oltre un mese di ritiro, con al collo la medaglia di bronzo degli Europei Elite giocati in Spagna, qualcuna più fortunata ha conquistato la Medaglia d’Oro, è il caso di Lacatena e Mambelli e coach Marfoglia agli Europei Under 22 mentre la Medaglia d’Argento è andata alla nostra Noemi Cortesi che ha partecipato agli Europei under 15.

Nel team forlivese la ripresa della stagione coincide anche con il ritorno in campo di Marta Gasparotto dopo 8 mesi dall’intervento, a disposizione dello staff tecnico. Era anche previsto il debutto del nuovo pitcher americano, Azevedo Holly Ann di San Francisco atleta con una brillante carriera nella prestigiosa Ucla di Los Angeles, quest’anno con la sua squadra è arrivata fino alle semifinali delle World Series cedendo solo alla formazione dell’Oklahoma poi vincitrice . Il debutto di Azevedo è, si spera solo, rimandato a causa di un problema burocratico nel tesseramento con la Fibs, la società forlivese ha già proposto appello. In forse la presenza dell’Italoamericana Lacatena che è in procinto di ritornare negli States per riprendere la scuola.

Tornando alla gara le due formazioni di conoscono da anni, le varesine sono un gruppo affiatato che commette pochi errori in difesa, in attacco dispongono di alcune mazze molto pesanti, vedi Alicart e Sheldon che stanno viaggiando ad oltre .400 di media battuta, in pedana hanno la possibilità di alternare tre pitcher nella gara riservata ai lanciatori Italiani, mentre in gara 2 presentano la Cubana Tornes Vargas che con 9 vittorie e 2 sconfitte, in stagione, risulta essere la miglior lanciatrice del campionato con un Era di 0,64. All’andata fini in un pareggio, gara 1 il finale di 8:3 fu a favore delle romagnole mentre gara 2 fu vinta dal Caronno per 4:3.



Play-Ball al Polisportivo “Buscherini” ore 17:00 gara 1 e gara 2 alle ore 19:30