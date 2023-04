Softball, vigilia di Pasqua con risultati sorprendenti: Forlì pareggia a Parma e resta in vetta

Un interessante e imprevedibile sabato di Pasqua è andato in onda per la seconda giornata del campionato di serie A1 softball. Quattro pareggi e una solo sweep hanno infatti contraddistinto gli incontri, con nessuna squadra che è finita a punteggio pieno con solo quattro gare giocate finora ed una classifica che si è così compattata. Il Forlì era di scena sul campo dell'Old Parma, da dove è tornato con un pareggio. Dopo una prima gara nella quale Ilaria Cacciamani ha chiuso con una One Hit e 10 strike out e con un attacco capace di ben 15 valide, le mercuriali hanno raccolto sicuramente meno di quello che hanno seminato (5-1). In gara 2 l'attacco da 11 valide non è stato infatti supportato in difesa, con una Graves in pedana di lancio ancora lontana dalle prestazioni richieste, ma alla fine l’attacco parmense è stato limitato (7-6 il finale). Sabato prossimo il Forlì sarà impegnato al Buscherini contro le varesine del Caronno.

Le altre sfide

Nelle altre gare della giornata, la maggior parte dei pronostici sono saltati. Il Castelfranco in visita ai Campioni d’Italia del Saronno fa bottino pieno 3-0 e 6-4 i punteggi delle gare. Il Bollate in trasferta a Macerata subisce la prima sconfitta stagionale ad opera della neopromossa 3-1 il risultato di gara 1, in gara due le milanesi chiudono 2-0 a proprio favore l’incontro. L’altro pareggio della giornata viene da Caronno, il bolognesi del Pianoro vincono 11-8 al primo tie break gara 1 ma poi cedono gara 2 con il minimo scarto 0-1 alle varesine. Unico sweep della giornata a Collecchio dove Sestese e Collecchio a zero punti finora si scontrano alla ricerca della prima vittoria, ne esce vincitore il Collecchio che si aggiudica i due incontri, netto il primo vinto 10-3 per le emiliane e con il mino scarto il secondo finito al tie break 4-3 sempre per le emiliane con lo scorer che dice 12 valide Collecchio e 4 Sestese.

La partita, Gara 1

Gara 1 Gasparotto apre con un doppio le ostilità e viene spinta a casa dal singolo di Veronica Onofri, al secondo inning altri due punti di marca forlivese, Cortesi singolo in terza su errore, segna sulla volata di sacrificio di Carlotta Onofri, poi i singoli di Laghi e Cerioni e il colpito di Gasparotto riempiono le basi e sulla battuta di Ricchi entra il punto di Laghi e solo la bella giocata sulla corsa a casa di Cerioni Out si chiude la seconda ripresa 3-0 Forlì.

Le romagnole nelle riprese successive lasciano corridori sulle basi ma non concretizzano, al quinto inning altro punto romagnolo dopo il singolo di Veronica Onofri e il bunt di sacrificio di Cacciamani il doppio di Cortesi fa entrare il quarto punto per Forlì, nella parte bassa della ripresa grande occasione del Parma per riaprire la gara, Cacciamani colpisce il primo battitore, concede una baseball, poi su errore della difesa il successivo giocatore riempie le basi, arriva il primo K, poi un lancio pazzo del pitcher forlivese concede il punto, ma due consecutivi strike out chiudono la ripresa, Cacciamani ritorna padrona della gara e nessun corridore arriverà più in prima base. Nella settima ed ultima ripresa un errore parmense e due singoli portano a casa il punto del definitivo 5-1 per le forlivesi. 15 le valide messe a segno dall’attacco forlivese ma ben 9 i corridori sono rimasti in base. Ottime le prove in attacco di Onofri Carlotta 3 su 3 e di Cortesi e Laghi 3 su 4 turni. In pedana Cacciamani è stata autrice di ben 10 strike out concedendo solo 1 valida e 1 base ball.

Gara 2

Gara 2 Gasparotto lead off, replica l’inizio di gara 1, batte un triplo e viene spinta a casa dal singolo di Veronica Onofri, ma Parma legge da subito i lanci di Graves l’americana pitcher del Forlì e pareggia grazie al lungo triplo di Moreland e il singolo di Slawitz. Al secondo inning le parmensi effettuano il sorpasso tre singoli consecutivi portano il punto del sorpasso 1-2. Forlì forza il gioco doppio di Gasparotto, triplo di Ricchi e volata di sacrificio di Veronica Onofri ribaltano momentaneamente il risultato 3-2 Forlì. Al cambio campo Graves viene toccata duro triplo, base ball, singolo, volata di sacrificio e doppio della Moreland ribaltano il punteggio 3-5 per le emiliane. In pedana per Forlì il tecnico Juni opta per il cambio sale Kylie Milano che chiude senza altri punti la ripresa. Nella quarta ripresa Forlì riempie le basi ma lo streak-out su Cortesi salva le padrone di casa.

Meno fortunata la difesa delle romagnole che nella parte bassa dell’inning con due errori difensivi permette al Parma di allungare con altri 2 punti, 3-7 il parziale. Le romagnole accorciano con un punto nella quinta ripresa e un punto nella settima ma le emiliane chiudono a proprio favore l’incontro sul punteggio di 7-5 conquistando così la prima vittoria della stagione. Anche in questa gara ben 11 le valide per Forlì contro le 10 della parmensi, troppo occasioni sprecate per Forlì, in pedana in contrapposizione alla prova non sufficiente della Graves 8 valide , 4 basi ball e 1 K con 5 punti concessi, buona la prestazione della giovane Milano che in 3.1 inning concede solo 2 valide, 1 baseball e 2 strike out senza nessun punto segnato a suo carico.