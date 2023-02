Spada, altra storica medaglia per Leonardo Cortini: argento di squadra agli Europei Under 17

Altra storica medaglia per lo spadista Leonardo Cortini. Dopo aver conquistato martedì il titolo individuale Cadetti ai Campionati Europei Under 17 e Under 20 in corso a Talllinn, giovedì è salito sul secondo gradino del podio nella prova a squadre. Gli azzurri sono stati superati in finale dall'Ungheria per 45-32. La squadra di spada composta da Cortini, Ettore Leporati, Cristiano Sena e Dario Benetti, partiva con la testa di serie numero uno del tabellone. Netto il successo negli ottavi con la Repubblica Ceca regolata 45-24. Più equilibrato il quarto contro la Francia, chiuso sul 45-34 per l'Italia, e soprattutto la semifinale contro la Gran Bretagna, vinta dal quartetto azzurro per 45-40 con l'atleta del Circolo Schermistico Forlivese sugli scudi grazie a un +6 nel differenziale tra stoccate date e ricevute nei suoi tre parziali. A senso unico il match di finale con l'Ungheria che ha preso subito vantaggio e non si è mai voltata indietro fino al 45-32 il finale.