Spada, prima prova regionale per Cadetti e Giovani: gioie per il Circolo Schermistico Forlivese

Si è disputata a Bologna la prima Prova regionale Cadetti e Giovani di spada per l'Emilia-Romagna. Sabato scorso si sono tenute le gare Cadetti, domenica quelle Giovani. Nella gara femminile Cadette, la vittoria è andata a Chiara Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese), secondo posto per Irene Sofia Cecchet (Pettorelli Piacenza), terze Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese) e Rachele Baruzzi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima). Nella gara maschile Cadetti, primo posto per Massimo Liuzzi (Circolo Schermistico Forlivese), secondo Brando Foschini (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), terzi Pietro Baldazzi (Bernardi Ferrara) e Federico Veronese (Società Schermistica Lughese).

Domenica è stato il turno delle gare Giovani. In quella femminile la vittoria è andata a Ilaria Battazza (Società Schermistica Lughese), secondo posto per Asia Vitali (Circolo Schermistico Forlivese), terze Viola Casali (Circolo Schermistico Forlivese) e Alessia Inzerillo (Club Scherma Koala). In quella maschile successo di Federico Giatti (Bernardi Ferrara), secondo posto per Filippo Bassi (Circolo Schermistico Forlivese), terzi Matteo Rossi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) e Tommaso Bonelli (Pettorelli Piacenza).