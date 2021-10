Spada, Trofeo Kinder "Renzo Nostini": Chiara Castagnoli si mette al collo la medaglia di bronzo

Una medaglia di bronzo per l'Emilia-Romagna nella sesta giornata del 57esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - Trofeo Kinder Joy of Moving. A conquistarla è Chiara Castagnoli del Circolo Schermistico Forlivese, nella gara di spada femminile Allieve. Nella prova disputata il 14 ottobre, Castagnoli è stata sconfitta per 15-6 in semifinale da Martina Lazzeri (Scherma Treviso), che ha poi vinto la gara superando con lo stesso identico punteggio Matilde Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) in finale. Ai quarti, la giovane forlivese si era imposta per 15-11 su Sofia Torrisi (Methodos), garantendosi così l'accesso alla semifinale e un posto sul terzo gradino del podio.