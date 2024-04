Sport e inclusione, un lancio verso il futuro: l'ultimate frisbee entra nelle scuole e conquista le nuove generazioni

Come ogni anno, l’ultimate frisbee entra nelle scuole di Forlì per coinvolgere ed affascinare sempre più studenti e studentesse. Durante gli incontri guidati dagli istruttori dei 45 Giri, i ragazzi e le ragazze hanno l'opportunità di immergersi nel mondo dell'ultimate frisbee attraverso sessioni pratiche e, allo stesso tempo, teoriche. Dalle basi del lancio alle tattiche di gioco, gli studenti e le studentesse sperimentano così in prima persona l'adrenalina e la divertente dinamica di questo sport unico.

L'ultimate frisbee è uno sport di natura collaborativa e senza contatto fisico, in cui ragazzi e ragazze possono giocare insieme. Data l’assenza di arbitri, la gestione delle regole in campo diventa responsabilità diretta dei componenti della squadra. Questo permette di trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni, preparandole non solo come atleti ed atlete, ma anche come cittadini e cittadine più consapevoli e responsabili. I 45 Giri inaugurano la stagione con un progetto frutto della collaborazione con la Scuola Media Palmezzano che ha coinvolto una classe e una delegazione di professori francesi, interessati a loro volta a portare questo sport nelle loro scuole. La loro presenza ha aggiunto un tocco internazionale all'evento, evidenziando la forte connessione internazionale di questa disciplina. Un altro importante evento è stato il campionato studentesco di ultimate frisbee che si è tenuto il 22 marzo a Forlì.

Organizzato dal Liceo Classico Morgagni, hanno partecipato scuole medie e superiori da tutta la provincia: Forlì, Cesena, Castrocaro e Civitella. In questa occasione, i 45 Giri hanno dato un sostegno fondamentale durante le partite, dando consigli non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto su come gestire l’assenza dell’arbitro, incoraggiando i giocatori e le giocatrici a risolvere i falli confrontandosi con gli avversari in campo. Tra i progetti futuri della squadra, invece, c'è l’inizio di un corso base di ultimate frisbee per scuole medie e superiori. A partire da aprile, il sabato dalle 15 alle 17, l’Asd accoglierà i nuovi giocatori e giocatrici per introdurli gradualmente alla pratica agonistica di questo sport e formare la prima squadra under 17 targata 45 Giri. Per l’Asd 45 Giri, iniziative come queste sono fondamentali non solo per promuovere uno sport dalla forte componente pedagogica ma anche a diversificare e potenziare la rete delle associazioni sportive nel territorio, dando ai giovani forlivesi l’opportunità di crescere insieme, attraverso il gioco e la condivisione. Infine, un ringraziamento speciale va a Gendata srl, sponsor dell’associazione, il cui prezioso sostegno rende possibili questi eventi in modo tangibile e significativo. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Asd 45 Giri tramite mail all’indirizzo: asd45giri@gmail.com.