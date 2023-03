Automobilismo, un 2023 intenso per il Vincenzo Sospiri Racing. Al via anche al Fanatec GT World Sprint

Ai nastri di partenza la stagione del Vincenzo Sospiri Racing. Il team forlivese sarà al via del Fanatec GTWorld Sprint Championship 2023 con tre nuove Lamborghini Huracán GT3 Evo 2. La squadra ufficiale schiererà sulla griglia di partenza Jordan Pepper e Franck Perera, che si caleranno nell'abitacolo della numero 60 in onore del 60esimo anniversario della Lamborghini.

Gli alfieri della squadra forlivese saranno Rolf Ineichen e Yuki Nemoto, campione italiano Gt Endurance 2022, mentre l'altro equipaggio sarà composto da Baptiste Moulin, campione Italiano GT Endurance Pro-Am 2022, e Marcus Paverud. Nel 2022 il Vincenzo Sospiri ha gareggiato nei weekend del Fanatec GT World nella Endurance Silver Cup, mentre nel GT Endurance italiano ha fatto man bassa di titoli, portando a casa quello Assoluto, Pro-Am e Squadra, successi che fanno seguito alla vittoria assoluta nell'International GT Open 2021 e nell'Italian GT Sprint 2020.

Il team di Forlì correrà anche nel Campionato Italiano GT Sprint e nel Campionato Europeo Lamborghini Super Trofeo, oltre a prendere parte alla 24 Ore di Spa di Crowdstrike. I programmi GT3 del team saranno gestiti in collaborazione con Change Racing. I piloti per il campionato italiano GT Sprint e per il campionato europeo Lamborghini Super Trofeo saranno annunciati a breve. "Voglio davvero ringraziare il responsabile motorsport di Lamborghini Giorgio Sanna e la famiglia Lamborghini Squadra Corse per averci permesso di fare uno step nella nostra lunga e fruttuosa relazione - afferma Vincenzo Sospiri -. Siamo tutti entusiasti di avere Jordan, Franck e Rolf con noi quest'anno e molto felici di dare il bentornato ai nostri piloti Yuki, Baptiste e Marcus. Il Fanatec GT World è il campionato Gt più competitivo che esista e sono molto orgoglioso di avere le mie vetture in griglia con il supporto di Lamborghini Squadra Corse".

"Nella Squadra Corse siamo molto entusiasti di correre di nuovo nella serie Gtwc sprint con il team di Vincenzo Sospiri che, negli ultimi anni, ha contribuito alla crescita dei nostri migliori piloti junior GT3 - le parole di Sanna -. Siamo felici di supportare la squadra con Franck e Jordan che correranno con il numero 60 per festeggiare i 60 anni della nostra azienda nel 2023".