Jonas Vingegaard e Lorenzo Musetti eroi della domenica sportiva. Due stelle esplose a Forlì

Mai come domenica Forlì è stata così tanto vicina ai Campi Elisi. Ma allo stesso tempo mai come domenica Forlì è stata così vicina ad Amburgo. Proprio nella città mercuriale hanno acceso le prime luci della loro carriera gli eroi della domenica sportiva appena conclusa, vale a dire Jonas Vingegaard e Lorenzo Musetti. Il primo nel marzo del 2021 ha conquistato ai piedi di Aurelio Saffi la Settimana Internazionale "Coppi e Bartali", mentre il secondo si è imposto per ben due volte al Challenger di Villa Carpena.

Due trionfi, che rimarcano l'importanza delle manifestazioni sportive che vedono Forlì protagonista in ogni campo dove c'è da battersi e sudare. Vingegaard, 25 anni, 16 mesi fa era una giovane promessa del ciclismo internazionale. Con i colori che ha portato sul gradino più alto del podio del Tour De France, la Jumbo Visma, il re del 2022 della “Grand Boucle” aveva disputato la “Coppi e Bartali”, organizzata dal Gs Emilia, gara a tappe che ha visto spesso protagonisti i campioni del futuro, imponendosi in due tappe, quella di Sogliano e di San Marino, e animando l'ultima frazione di Forlì, che lo vide trionfatore della classifica generale.

Una stella esplosa sulle strade della Romagna, entrando di diritto tra le star del ciclismo internazionale alcuni mesi più tardi, cogliendo un bellissimo podio al Tour de France alle spalle di Tadej Pogacar. Un anno dopo c'è stata la rivincita, con il campione sloveno e il talento danese a regalare agli appassionati di ciclismo una delle edizioni più belle e avvincenti della corsa a tappe francese. Nel trionfo di Vingegaard c'è un po' di tutto, potenza, costanza, talento e fair play, come quello che lo ha visto protagonista nel tappone dei Pirenei, poi vinto sulla celebre salita dell'Hautacam: il danese ha infatti rallentato e atteso il rivale numero uno per la conquista della maglia gialla finito a terra mentre stava cercando di staccarlo nell'ultima discesa dal Col de Spandelles. Un gesto bellissimo, culminato da una stretta di mano, restituendo in mondo visione un'immagine che farà la storia del Tour.

L'altra storia è quella di Musetti, finalmente sbloccatosi in un torneo Atp. Il 20enne di Carrara ha infatti fatto suo il “500” di Amburgo, piegando Carlos Alcaraz col punteggio di 6-4, 6-7 e 6-4. La parabola vincente del Next Gen Toscano, rallentata da una serie di infortuni, è iniziata sul rosso del Villa Carpena nel settembre del 2020, quando il tennista allenato da coach Simone Tartarini aveva vinto il primo titolo superando il brasiliano Thiago Monteiro. Dopo venti mesi il secondo trofeo Challenger, respingendo in rimonta e dopo oltre due ore di lotta gli assalti del perugino Francesco Passaro.

Quelle di Jonas Vingegaard e Lorenzo Musetti sono due storie che ricordano come non ci si inventa campioni all'improvviso, ma che lo si diventa completando un lungo cammino di gavetta. E Forlì ha puntato in questi anni alla valorizzazione dello sport giovanile, proiettandosi al centro di numerose manifestazioni anche di carattere internazionale. Tornei e gare che non solo generato indotto alla città e richiamato le attenzione dei media televisivi, ma che hanno portato sul trampolino di lancio carriere di atleti che magari oggi nessuno ne conosce il nome, ma che un domani saranno affermati e acclamati.

Nella foto Musetti premiato nel recente Challenger di Villa Carpena