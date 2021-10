Supermoto e superquad in azione: Meldola a tutto gas con il "Trofeo Sit Drive"

Meldola ha ospitato domenica scorsa, per la prima volta, la sesta prova del “Trofeo Sit Drive", competizione promossa da Asd Sport Italia. La manifestazione sportiva, riservata alle Supermoto, Supertrack e ai Superquad, ha registrato la partecipazione di piloti italiani e stranieri che si sono cimentati nelle varie discipline, dallo sterrato, al mini quod per i piccoli e super quod per gli adulti, alla gara di velocità supermoto su asfalto e sterrato. "Un ringraziamento va agli organizzatori, a chi ha messo a disposizione la superficie sterrata, ai volontari della Protezione Civile di Meldola ed a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa bellissima domenica sportiva", le parole del sindaco Roberto Cavallucci.