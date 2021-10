Taekwondo, l'Edera si conferma ai vertici d'Italia: conquistato il tricolore in una finale tra grandi amiche

Era il 2019, quando la Polisportiva Edera Forlì sezione Taekwondo si laureava Campione d'Italia Femminile al Campionato Italiano Junior con Linda Cecchi (oggi nel gruppo sportivo esercito) e i due bronzi di Chafoui Ilhame e Giorgia Di Martino. Poi c'è stata la pandemia da covid, i lockdown e la difficile ripartenza. Ma alla prima gara ufficiale organizzata dalla Federazione dopo quasi due anni, sono cambiati i nomi, ma non il risultato finale. La Polisportiva Edera Forlì è ancora la società campione d'Italia junior femminile. E questa volta ci è riuscita con una doppietta tutta forlivese nella -49kg.

A Napoli, la società forlivese si presentava con due atlete, Letizia Biserni, classe 2005, e la piccola Diana Calugareanu classe 2006, entrambe nella stessa categoria di peso, la -49kg. Dopo i sorteggi le ragazze sono una dalla parte opposta del tabellone. La prima a scendere sul tatami è stata Diana che batte 31-13 la pugliese Farina Giorgia agli ottavi di finale. Il secondo incontro di Diana è stato contro Michelle Spinosa, di Mesagne, la palestra del campione olimpico di Tokyo 2020 Vito dell'Aquila, con la forlivese vincitrice 14-8.

Calugareanu in semifinale ha trovato la campana Erika Parisi, battendola 12-6. Dall'altra parte del tabellone intanto Letizia superava il primo incontro per sorteggio. Ai quarti la forlivese incontrava la sarda Albu Alessia e la sconfiggeva 32-3 accedendo alla semifinale. In semifinale ha sfidato la laziale delle Fiamme Oro, Martina Ladduca, battendola 19-6 raggiungendo la sua compagna di squadra in finale. In una finale tutta forlivese, tra due grandi amiche, Biserni ha avuto la meglio su Calugareanu per 15-6 laureandosi campionessa italiana. Questo Oro e questo argento permettono alla società forlivese di laurearsi per il secondo anno consecutivo società campione d'Italia femminile.