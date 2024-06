Tanti giovani forlivesi ai Campionati Italiani Giovanili di scacchi

Dal 29 giugno al 6 luglio si svolgeranno i Campionati Italiani Giovanili di scacchi, con una partecipazione record assoluta con oltre 1330 ragazzi che vanno dall'Under 8 all'Under 18. Il Circolo Scacchistico Forlivese sarà presente con ben 19 atleti nelle varie annate: a rappresentare gli Under 8 (Adele Agnoletti, Luca Barchiesi ed Emma La Barba), gli Under 10 (Mattia Bezercu, Mattia Circolari, Francesca Fiorentini, Leonardo Luppi e Francesco Domenico Zanchini), glu Under 12 (Agata Agnoletti, Simone Lega e Lorenzo Tellarinio), gli Under 14 (Tommaso Crescentini, Gabriele Lugaresi e Saverio Francesco Valgimigli), gli Under 16 (Matteo Benatti, Andrea Mengozzi e Alessandro Saletti) ed infine gli Under 18 (Elia Bergamaschi e Alessandro Folicaldi).