Tappa a Le Mans per il Ligier European Series. Motore più performante per Faccioni

Il Ligier European Series fa tappa questo weekend a Le Mans per il terzo round del campionato. Dopo i primi due sfortunati weekend che hanno portato a Jacopo Faccioni solo un sesto posto in gara uno a Imola, si disputeranno altre due gare in questo appuntamento di giugno. Per Le Mans è stato montato il terzo motore completamente rivisto poiché a causa dei precedenti episodi le gare di Le Castellet e di Imola hanno avuto esito negativo, sicuramente non per colpa del pilota.

“Nulla è stato lasciato al caso, spero, - sostiene Faccioni – ho cercato anche di prepararmi con più attenzione del solito, sono stato al simulatore a Monza per meglio interpretare la pista, sull’auto è stato montato un motore che sembra più performante, gareggio da solo senza più nessun compagno dopo il ritiro di Andrea Dromedari, vista la pista completamente differente dalle altre è stato montato un cambio diverso, gli assetti dovrebbero essere modificati ed adattati ad una pista che è unica, resterò in pista per più tempo essendo unico pilota. Dopo lo scorso anno nel quale è arrivato il miglior risultato possibile, la vittoria del campionato, è stato un po’ frustrante non poter combattere ad armi pari con gli altri”.

Il fascino della gara ha attirato un gran numero di piloti: nella sola categoria Ligier European Series saranno in pista oltre 40 auto, il che rende ancora più spettacolare del solito il fine settimana. Il programma dell’evento è stato spalmato su una intera settimana con prove libere a partire da mercoledì proseguendo nei giorni successivi con i due turni di qualifiche e le due gare : Gara 1 venerdì alle 11,00 e Gara 2 sabato alle 9,00; programma stravolto rispetto a quello ordinario in virtù delle diverse categorie presenti. Le gare sono visibili in streaming sul sito della Ligier European Series e nei principali network e televisioni specialistiche. Il pilota forlivese tornerà poi a gareggiare a luglio a Monza prima della pausa estiva per riprendere poi con la gara di Spa in Belgio a settembre e concludere con l’ultimo appuntamento in Portogallo a Portimao ad ottobre.