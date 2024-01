Per Andrea Schiumarini e Andrea Succi un'altra grande tappa alla Dakar, con intervista finale di Sandro Donato Grosso che andrà in onda lunedì su Sky Sport canale 200 alle ore 21,15. Dopo la settima tappa il duo forlivese ha recuperato posizioni in classifica, 50esimi assoluti, 28esimi tra le Auto Ultimate ottavi nella Categoria T1.2 Prototype Cross-Country Cars 4x2. Dopo il prologo e sette tappe essere a poco più di dieci ore da chi comanda la classifica, un certo Carlos Sainz a bordo della Audi ufficiale, è sicuramente una grandissima impresa della quale il Racing Team Le Fonti è orgoglioso.

Quella di domenica è stata la tappa più lunga di questa Dakar, portata a termine in maniera eccellente dai piloti romagnoli. Anche domenica il volante è stato nelle mani di Schiumarini con Succi nel difficile compito della navigazione. "Nei 483Km di prova speciale abbiamo avuto solo una piccola esitazione che ci a fatto perdere pochissimo - afferma Succi -. Siamo molto soddisfatti perché la tappa di domenica era molto difficile. Un percorso misto con tutto il menù di questa Dakar, una delle tappe più guidate al momento. All'inizio abbiamo avuto problema, un concorrente attardato è stato fatto partire solo 15 secondi prima di noi. Era abbastanza più lento di noi, ma fino al trentesimo chilometro non c’erano le condizioni per passarlo per via della polvere. Una volta sorpassato abbiamo iniziato a tenere il nostro ritmo con sorpassi e contro sorpassi con il Sentinel sempre in allerta, ma siamo arrivati al bivacco senza problemi come del resto il nostro Century CR.6".

"Dalla partenza fino alla prima neutralizzazione è stato un inferno di polvere - il commento di Schiumarini -. Continuavamo a suonare il sentinel ma dentro i canyon nessuno aveva intenzione di lasciare il passo. Poi per fortuna è iniziata la parte veloce intercalata da alte dune di sabbia soffice e da allora siamo riusciti a fare il nostro passo. La parte davvero complessa di questa tappa è stata la navigazione e per questo i miei complimenti vanno al mio compagno di avventure nonché copilota Succi. Capolavoro. Ha parlato di continuo, questo per farvi capire quante note ha dovuto dire, ma nessuna indecisione. Io mi sono divertito da matti e Kitka di quinta e sesta è un fulmine. Tra i 150 e 170 da il meglio".

Lunedì è in programma l'ottava tappa, da Al Duwadimi a Hail, con prova speciale di 458 chilometri e trasferimento di 220. Un'altra sfida attende al varco i protagonisti della Dakar, con la sabbia soffice che diventa man mano più compatta prima di lasciare il posto a un terreno roccioso e accidentato. Questa volta la tentazione sarà quella di spingere al massimo per creare un gap o recuperare il terreno perduto, ma questo potrebbe portare a costose forature e pause per le riparazioni.