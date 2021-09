Team romagnolo conquista la medaglia d'argento alla regata "Duc D'albe" in Francia

L'equipaggio romagnolo del "Team furie sailing", composto dallo skipper forlivese Luca Ragazzini e dalla prodiera cervese Linnea Valeri, ha conquistato l'argento nella ventunesima edizione della storica regata long distance "Duc D'albe", organizzata dal Club Multicoque di Hyeres, nel sud della Francia svoltasi tra il 17 e il 19 settembre scorsi. Si tratta di una delle più prestigiose ed impegnative regate per catamarani sportivi (Nacra, F18, F20, Hobie cat 16) europea. Le due prove si sono svolte nel Golfo di Hyeres in condizioni meteomarine molto difficili, con vento teso, dai 16-22 nodi fino ai 30 nodi in raffica. La prima prova è stata anche caratterizzata dalla notevole lunghezza del percorso, oltre 50 miglia marine (cioè quasi 100 Km) attorno all'isola di Poquerolles ed all' "Isola d'oro".

Gli atleti, affatto intimiditi dalla presenza dei più agguerriti equipaggi europei, dopo una buona partenza hanno raggiunto e superato numerosi avversari, chiudendo questa prima prova dopo oltre 4 ore di navigazione sempre al doppio trapezio, stanchi, ma secondi in classifica. Nella prova di domenica hanno difeso il risultato dall'assalto soprattutto degli equipaggi francesi, più esperti del percorso, conquistando infine la medaglia d'argento. Questo risultato ha ancor più dello straordinario considerando anche il fatto che, all'arrivo in Francia, i due atleti hanno trovato il loro Hobiecat danneggiato nel viaggio. Ma Luca e Linnea non si sono persi d'animo, hanno riparato il danno alla meglio ed hanno conquistato la seconda piazza.