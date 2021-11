Tennis, al Challenger Atp 80 Villa Carpena gli studenti dello Scientifico nel ruolo di raccattapalle e giudici di linea

Al via una collaborazione tra il Circolo Tennis Villa Carpena e il Liceo Scientifico Sportivo di Forlì, che già dai prossimi tornei vedrà proprio gli studenti essere parte attiva di queste manifestazioni. "Ogni giorno - sottolinea il professor Carmelo Di Giacomo, coordinatore del Liceo Scientifico indirizzo Sportivo - manderemo a turno una decina di ragazzi che si cimenteranno sia come raccattapalle che come giudici di linea. Inoltre, in collaborazione con il giudice arbitro Peppe Di Pasquale, inizieranno un percorso formativo sulle regole del Tennis. Ringraziamo il Circolo Tennis Villa Carpena e la società Sport Lab per questa opportunità che viene concessa ai ragazzi in quanto vivere dal vero eventi sportivi di questo livello è sempre di grande stimolo per la loro crescita".

Al professor Di Giacomo fa eco il dirigente del Villa Carpena, Ferruccio Tassinari, che a sua volta ringrazia la dirigente scolastica Susi Olivetti e tutti i ragazzi che saranno coinvolti in questa manifestazione, sottolineando "la grande disponibilità di collaborazione con la speranza che tutto questo possa poi proseguire nelle future manifestazioni. Come sempre scopo principale è quello del coinvolgimento dei giovani che rimangono il motore principale del movimento sportivo cittadino. Ringraziamo inoltre il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che si è subito dimostrato entusiasta di questa iniziativa".