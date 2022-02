Tennis, al Challenger Città di Forlì 5 prima vittoria di Salvatore Caruso

Prima vittoria per Salvatore Caruso al Challenger Atp Città di Forlì 5, in corso di svolgimento al TC Villa Carpena (indoor, hard). Il siciliano, testa di serie numero 3 e già top 100 del mondo, ha battuto l’argentino Juan Pablo Ficovich 6-4 6-3, confermando di aver superato l’infortunio alla schiena della scorsa settimana che gli aveva impedito di partecipare al Città di Forlì 4. Domani negli ottavi troverà come avversario il portoghese Borges.

Protagonista di giornata un altro azzurro, il ventenne di Prato Gianmarco Ferrari che, dopo aver superato le qualificazioni (battendo due giocatori esperti come Copil e Viola) ha eliminato al primo turno la testa di serie numero 2, Damir Dzumhur, bandiera della Bosnia Herzegovina ed ex n.23 del mondo, in due set, 7-5 7-6. Per Ferrari si tratta della più bella vittoria da professionista e, a fine match, abbracci e complimenti dal suo coach, l’ex Davis man azzurro Diego Nargiso, che l’ha scoperto e lo allena dall’età di 15 anni, uno dei talenti del suo team.

Giovedì, nel secondo turno, Ferrari avrà un altro avversario molto ostico, il britannico Jack Draper che la settimana scorsa ha vinto proprio al Città di Forlì 4 e che è imbattuto da sei match. Niente da fare per Franco Agamenone e per il giovanissimo (19 anni) Francesco Maestrelli. Il primo ha perso contro l’olandese Van RijThoven, finalista la scorsa settimana a Forlì, 6-4 6-4; il secondo ha ceduto all’altro olandese Sels 7-6 6-3. In doppio vittoria d’esordio per Marco Bortolotti, in coppia con l’ucraino Sachko; hanno battuto gli azzurrini Marfia-Virgili 6-0 6-2.