Tennis, Challenger 125 di Forlì: Gastao Elias subito protagonista. Attesa per l'esordio di Musetti

Al Challenger 125 di Forlì sulla terra rossa del Villa Carpena Gastao Elias, subito protagonista: il portoghese elimina l’ex numero12 Atp, il croato Borna Coric, in 3 set e 3 ore di gioco. Bonadio primo azzurro a superare il turno, battuto il francese Blancaneaux 6-3 6-1. Martedì in campo 12 italiani, c’è l’esordio del numero 1 Lorenzo Musetti contro il kazako Skatov. Primo match anche per il numero 8 Marco Cecchinato.