Tennis, Challenger di Forlì: il derby azzurro è di Passaro, battuto il più esperto Bonadio

Francesco Passaro porta l’Italia in semifinale al Challenger 125 di Forlì, sui campi in terra rossa del Tennis Club Villa Carpena, battendo nettamente il più esperto connazionale Riccardo Bonadio col punteggio di 6-4 6-1. In pratica, dal 4-4 del primo set Passaro si è scatenato chiudendo con un parziale di 8 giochi a 1 la partita. Il 21enne perugino, oggi numero 369, sta vivendo una delle settimane più brillanti della sua carriera tennistica volando in semifinale per la prima volta in un Challenger così importante (il torneo Atp di Forlì è il più alto in montepremi in Italia e in Europa dei primi sei mesi del calendario mondiale 2022), che fa seguito alla sua prima finale conquistata nello scorso aprile a Sanremo.

In semifinale Passero affronterà lo spagnolo Jaume Munar, testa di serie numero 2 del torneo e numero 87 del mondo, che ha piegato in due set, 6-2 6-2 il giapponese Taro Daniel, confermandosi uno dei tennisti più in forma al Challenger 125 di Forlì. La finale di doppio sarà tra i francesi Doumbia-Reboul e la coppia formata dal colombiano Barrientos e dal messicano Reyes-Varela. Sabato le semifinali del Challenger 125 di Forlì saranno trasmesse in diretta, entrambe, dalle ore 17, su Sky Sport Arena.