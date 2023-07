Tennis, con i playoff entra nel vivo il memorial “Gaio Camporesi”

Seconda giornata dedicata ai play-off nel Tennis Europe Under 12 sui campi del Tennis Villa Carpena, dove va in scena il 4° memorial “Gaio Camporesi”. Ancora una raffica di incontri in una giornata torrida, caratterizzata dalle alte temperature. Peraltro il meteo ha poco condizionato i giocatori in campo in singolare e doppio. Una dato su tutti sottolinea il grande livello di internazionalità di questo torneo che ha richiamato giocatori da ben 19 nazioni diverse. Tutti in cerca del confronto, di una importante esperienza tecnica e di sommare tennis ad alto livello a punti per il circuito Tennis Europe.

In questo panorama così performante i giovanissimi giocatori romagnoli cercano di fare la loro parte e sono stati autori di match incoraggianti in prospettiva futura. Per Diego Tarlazzi (Tc Faenza) sconfitta contro il coreano Siyun Kim, il beniamino di casa, Riccardo Briganti, ha ceduto al giapponese Reita Yamanaka, il riccionese Alessandro Bacchini è stato sconfitto da Lorenzo Gambaccini. In serata Emma Lanzoni (Tc Faenza) se l’è vista contro la canadese Isabella Ruyu Yan. I giocatori che hanno maggiormente impressionato sui campi forlivesi sono stati certamente il giapponese Reita Yamanaka, vincitore domenica di un torneo in Olanda e subito autore di una doppietta al Carpena, il coreano Junseo Jang ed il canadese Deniz Karabulut, anche lui autore di una doppietta. In campo femminile in grande evidenza finora Greta Carrara.

In serata al Tennis Villa Carpena è arrivata anche la sconfitta della quarta romagnola in campo. Emma Lanzoni (Tc Faenza) è stata battuta 6-1, 6-0 dalla canadese Isabella Ruyu Yan. In doppio a segno Diego Tarlazzi in coppia con Emanuele Pilotto. Mercoledì terza ed ultima giornata dedicata ai play-off, i vincitori di ciascun girone di qualificheranno per i quarti del tabellone ad eliminazione diretta che scatta giovedì.

Doppio, 1° turno: Conigliaro-Scalese b. Briganti-Yamanaka(wild-card) 7-5, 6-0, Dumitru-Pepe (Ita-Rou) b. Bacchini-Basilone 6-2, 6-4, Pilotto-Tarlazzi b. Mastropasqua-Sherifali (Ita-Can) 2-6, 6-2, 10-8.

Risultati femminili. Gruppo F: Olga Stoianova (Rus, qualificata)-Lilli Marth 6-4, 6-4.

Gruppo A: Greta Carrara-Elisabeth Djabourian (Can, wild-card) 6-2, 7-5, Agnese Calzolai-Carlotta Primerano (qualificata) 6-4, 6-0. Gruppo B: Tamina Saken (Kaz, qualificata)-Virginia Comi 6-3, 6-4. Gruppo H: Rachele Saleppico-Ginevra Grande (wild-card) 6-0, 6-1, Yun Ha Kim (Kor)-Maria Garfert (Ger) 6-0, 6-0. Gruppo E: Demetra Mazzarella-Teresa Tola 6-2, 6-4, Alessia Maria Minzat (Rou)-Saida Ismail (qualificata) 7-6, 6-0. Gruppo D: Victoria Galeone (qualificata)-Zlata Bordun (Ukr, wild-card) 6-1, 6-1. Gruppo C: Yerin Lee (Kor)-Sofia Visconte 6-0, 6-0, Camilla Iannece-Sara Nicole Sitar (Rou) 6-3, 6-3.

Gruppo G: Arina Atabaeva (Rus, qualificata)-Altea Cieno 6-1, 6-3.

Doppio, 1° turno: Kim-Lee (Kor) b. Primerano-Visconte 6-0, 6-2, Minzat-Sitar (Rou) b. Cieno-Tola 6-4, 6-0, Calzolai-Saleppico b. Garfert-Vilkin (Ger-Ltu) 6-2, 6-0, Comi-Iannece b. Djabourian-Shen (Can) 6-3, 6-1, Galeone-Pellandra (Ita-Rsm) b. Mazzarella-Sirci 6-4, 6-2, Atabaeva-Stoianova (Rus) b. Marth-Pacini 6-3, 6-3, Carrara-Maccario b. Ismail-Saken (Ita-Kaz) 6-0, 7-5.

Maschile, gruppo F: Reita Yamanaka (Jpn, qualificato)-Riccardo Briganti (wild-card) 6-1, 6-0, Bryan Belussi (Sui, qualificato)-Gennaro Scalese 5-7, 6-3, 10-4.

Gruppo C: Giulio Bozzanga-Filippo Scaburri (qualificato) 6-1, 6-2, Matthew Popa (Can)-Giorgio Lorenzetti (qualificato) 6-4, 6-3.

Gruppo D: Lorenzo Gambaccini-Alessandro Bacchini 6-1, 6-2, Junseo Jang (Kor)-Filippo Capitanelli 6-0, 6-0.

Gruppo E: Deniz Karabulut (Tur)-Enrico Pepe 6-1, 6-2, Mattia Viaggi-Nikolaos Bikis (Gre) 3-6, 6-3, 10-2. Gruppo H: Ahti Pihlajaniemi (Fin)-Giacomo Mitelli 6-0, 7-6.

Gruppo G: Nicolas Lyam Basilone-Ilya Sherifali (Can, wild-card) 6-2, 6-3, Siyun Kim (Kor)-Diego Tarlazzi 6-2, 6-0. Gruppo A: Valentino Grasselli-Mark Jezdimirovic (Cro) 6-0, 6-0, Tommaso Pantò-Christian Agrati (lucky-loser) 6-1, 6-2. Gruppo B: Emanuele Pilotto-David Dumitru (Rou) 6-0, 6-1, Marco Mastropasqua (wild-card)-Paolo Toscano (lucky-loser) 6-3, 6-1

Doppio maschile, 1° turno: Karabulut-Popa (Can) b. Capitanelli-Grasselli 6-3, 4-6, 10-6. Quarti anche per i coreani Jang-Kim.