Tennis, conclusa la fase a gironi nel memorial “Gaio Camporesi”

Si fa sul serio nella grande kermesse giovanile di Forlì. Conclusa la fase a gironi nel torneo Tennis Europe Under 12 in corso sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il 5° memorial “Gaio Camporesi”. Da giovedì si giocano i play-off finali che vedranno in lizza i vincitori degli otto raggruppamenti che hanno tenuto banco da lunedì a mercoledì. Tra i big di questa grande rassegna internazionale troviamo anche due romagnoli che hanno concluso la seconda fase a punteggio pieno, tre vittorie su tre. Si tratta di Alessandro Bacchini, il portacolori del Tennis Club Riccione che proviene dalle qualificazioni e che chiude il girone con una netta vittoria sull’irlandese Ryan Xavier Linch, e della cattolichina Rachele Franchini che ha sconfitto l’irlandese Sofia Kuzmina. Chiudono con la soddisfazione di una vittoria nella giornata finale del round robin Pietro Galimberti, figlio d’arte, e Sofia Foggia, figlia del maestro Mauro Foggia, direttore tecnico del CtBagnacavallo.

I risultati, ultima giornata fase a girone maschile: GrishaNylov (Ukr)-Pietro Garghentini (qualificato) 6-2, 2-0 e ritiro, Andrea Binetti (qualificato)-Thomas Sebastian Fantoni Kaba 6-3, 6-4, Tudor Ursachi (Ger)-Tommaso De Luca 6-2, 7-5, Mattia Giovanni Battaini-Romeo Knoll Mintsa-Eya (Fra) 2-6, 7-6, 10-4, David Dumitru (Rou)-Giulio Petrilli 3-6, 6-4, 13-11, Nathan Berneron (Can, qualificato)-Emilio Oliaro 1-6, 6-1, 10-4, Christian Drago (Ven, qualificato)-Andrea Rosati (qualificato) 7-5, 6-0, Ulisse Bari-Filippo Del Giudice (qualificato) 6-1, 6-1, Damian Smith (Can, wild-card)-Davide Moretti 6-0, 6-2, Ngodo Yvan Raphael Mefire (Can)-Riccardo Briganti (wild-card) 3-6, 6-1, 10-5, Federico Toscano (wild-card)-Timur Ergun (Tur, qualificato) 6-1, 6-3, Pietro Galimberti(lucky-loser)-Max Senjug (Cro) 2-6, 6-3, 10-3, Samuel Tigani (wild-card)-Lorenzo Negro (lucky-loser) 6-4, 6-2, Mattia Bongiovanni (lucky-loser)-Arthur Zhyznomirskyy(Can) 6-1, 7-5, Alessandro Bacchini (qualificato)-Ryan Xavier Linch (Irl) 6-0, 6-0, Gianni Di Leva-Fabrizio Cresi 6-3, 6-3.

Fase a girone femminile: Rachele Franchini (qualificata)-Sofia Kuzmina (Irl) 6-0, 6-4, Amina Subkhangulova (Rus)-Zoi Nola (Cyp, wild-card) 6-4, 6-2, Greta Voget (Ger)-Ludovica Baroni 6-1, 6-3, Aliaksandra Unuchka (Rus, qualificata)-Maria Antonella Sini 6-1, 6-0, Joni Colburne(Can)-Alice Zaganelli (lucky-loser) 6-0, 6-0, Carlotta Arginelli-Benedetta Ficagna (qualificata) 6-3, 6-2, Alessia Lungu (Can)-Chiara Lanzillo 6-0, 6-0, Sofia Foggia-Angelica Lodi (qualificata) 6-3, 6-2, Aurora Garzella-Ludovica De Matteis 6-4, 6-3, Antonia Stephany Bondoc-Amelia Simutin (Can, wild-card) 2-6, 6-4, 10-7, Rebecca Carla Francia-Viola Sophie Visone 6-4, 6-7, 10-8, Nicole Scarpino-Silvia Rosapepe 6-2, 6-3, Lara De Pellegrin-Gaia Serra Zanetti 6-3, 6-0, Virginia Cereghini-Mia Bromley(Gbr) 6-1, 6-0.