Tennis, conclusi i gironi nel memorial “Gaio Camporesi

Terza giornata dedicata ai play-off nel Tennis Europe Under 12 sui campi del Tennis Villa Carpena, dove va in scena il 4° memorial “Gaio Camporesi”. Anche mercoledì si è avuta la conferma delle grandi qualità, in prospettiva futura, di alcuni giocatori che chiudono i play-off con grandi prestazioni, come il giapponese Reita Yamanaka, vincitore domenica di un torneo in Olanda e subito autore di una doppietta al Carpena, il coreano Junseo Jang, autore di tre “cappotti” in tre match, il coreano Siyun Kim ed il canadese Deniz Karabulut, anche lui autore di una tripletta. Tra questi possiamo inserire anche alcuni giovani azzurri, come Tommaso Pantò, Emanuele Pilotto, Giulio Bozzanga e, in campo femminile Linda Sirci, Agnese Calzolai e Nicole Maccario, oltre alla fortissima coreana Yerin Lee.

In una competizione di così alto livello per i giovani romagnoli si è trattato di un’utile esperienza in campo internazionale. Quindi un impegno tutto sommato positivo in prospettiva per Diego Tarlazzi (Tc Faenza), il beniamino di casa, Riccardo Briganti, il riccionese Alessandro Bacchini ed Emma Lanzoni (Tc Faenza).

Da giovedì (alle 8.30) i vincitori dei gironi si sfidano nei quarti ad eliminazione diretta.

Risultati femminili. Gruppo F: Amy Shen (Can)-Olga Stoianova(Rus, qualificata) 6-2, 6-0, Nicole Maccario-Lilli Marth 7-5, 6-2,

Gruppo A: Agnese Calzolai-Greta Carrara 6-4, 6-0, ElisabethDjabourain (Can, wild-card) 6-0, 6-2. Gruppo B: Tamina Saken(Kaz, qualificata)-Carola Pacini 6-0, 6-0. Gruppo H: Yun Ha Kim(Kor)-Rachele Saleppico 6-2, 6-4. Gruppo E: Alessia Maria Minzat (Rou)-Demetra Mazzarella 6-2, 6-0. Gruppo D: Victoria Galeone (qualificata)-Darija Vilkin (Ltu) 6-0, 6-2, Linda Sirci-Zlata Bordun (Ukr, qualificata) 6-0, 6-1. Gruppo C: Sara Nicole Sitar (Rou)-Sofia Visconte 6-3, 6-4, Yerin Lee (Kor)-Camilla Iannece 6-1, 6-1.

Gruppo G: Arina Atabaeva (Rus, qualificata)-Emma Lanzoni (wild-card) 6-1, 6-3, Isabella Ruyu Yan (Can)-Altea Cieno 6-0, 6-4.

Doppio femminile, 1° turno: Kim-Lee (Kor) b. Primerano-Visconte 6-0, 6-2, Minzat-Sitar (Rou) b. Cieno-Tola 6-4, 6-0, Calzolai-Saleppico b. Garfert-Vilkin (Ger-Ltu) 6-2, 6-0, Comi-Iannece b. Djabourian-Shen (Can) 6-3, 6-1, Galeone-Pellandra(Ita-Rsm) b. Mazzarella-Sirci 6-4, 6-2, Atabaeva-Stoianova (Rus) b. Marth-Pacini 6-3, 6-3, Carrara-Maccario b. Ismail-Saken (Ita-Kaz) 6-0, 7-5. Quarti anche per Bordun-Ruyu (Ukr-Can).

Maschile, gruppo F: Gennaro Scalese-Riccardo Briganti (wild-card) 6-0, 6-2.

Gruppo C: Giulio Bozzanga-Matthew Popa (Can) 6-3, 3-6, 10-7.

Gruppo D: Junseo Jang (Kor)-Lorenzo Gambaccini (qualificato) 6-0, 6-0, Filippo Capitanelli-Alessandro Bacchini 6-2, 6-2.

Gruppo E: Deniz Karabulut (Can)-Nikolaos Bikis (Gre) 6-1, 6-1, Enrico Pepe (qualificato)-Mattia Viaggi 6-2, 6-1. Gruppo H: AhtiPihlajaniemi (Fin)-Giacomo Mitelli 6-0, 7-6.

Gruppo G: Siyun Kim (Kor)-Nicolas Lyam Basilone 6-0, 6-1, Ilya Sherifali (Can, wild-card)-Diego Tarlazzi 6-3. 5-7, 12-10.Gruppo A: Christian Agrati (lucky-loser)-Mark Jezdimirovic(Cro) 6-0, 6-0, Tommaso Pantò-Valentino Grasselli 6-4, 6-2.Gruppo B: Paolo Toscano (lucky-loser)-David Dumitru (Rou) 6-4, 7-5.

Doppio maschile, 1° turno: Karabulut-Popa (Can) b. Capitanelli-Grasselli 6-3, 4-6, 10-6, Pilotto-Tarlazzi b. Mastropasqua-Sherifali(Ita-Can) 2-6, 6-2, 10-8, Dumitru-Pepe (Rou-Ita) b. Bacchini-Basilone 6-2, 6-4, Cordella-Toscano b. Jezdimirovic-Lee (Slo-Rus) 6-1, 6-1, Bikis-Pihlajaniemi (Gre-Fin) b. Agrati-Mitelli 6-4, 6-1, Conigliaro-Scalese b. Briganti-Yamanaka (Ita-Jpn, wild-card) 7-5, 6-0. Quarti anche per i coreani Jang-Kim e per Bozzanga-Pantò.