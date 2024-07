Tennis Europe Under 12, memorial "Gaio Camporesi": ecco i vincitori del doppio

Primi verdetti nel torneo Tennis Europe Under 12 in corso sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il quinto memorial “Gaio Camporesi”. Sono quelli dei doppi che si sono conclusi in serata con le finali che hanno premiato i colori azzurri. Nel doppio maschile successo meritato di Ulisse Bari e Giovanni Di Leva che hanno sconfitto la coppia formata dal francese Romeo Knoll Mintsi-Eya e dal tedesco Tudor Ursachi per 6-0, 7-5.

Nel femminile successo per il tandem composto dalla cipriota Zoi Nola e dalla russa Amina Subkhangulova che nel match-clou si sono imposte per 6-4, 6-4 sulle azzurre Lara De Pellegrin-Carolina Pacini. Alla conclusione le premiazioni, alle quali hanno presenziato Gaddo e Redo Camporesi, figli di Gaio Camporesi, la presidente del Villa Carpena Angela Bonoli, il presidente dell’Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli, il direttore del torneo, Alberto Casadei, ed il dirigente Ferruccio Tassinari.

Sabato le finali più attese, quelle dei singolari. Si parte alle 8.30 con il derby tutto canadese tra Joni Colburne ed Alessia Lungu che assegnerà il titolo femminile, a seguire la finale maschile, con il calabrese Federico Toscano, fin qui autore di un gran torneo, opposto al canadese Damian Smith, altro bel prospetto del tennis mondiale. Maschile, semifinali: Federico Toscano-Christian Drago (Ven) 6-0, 6-1, Damian Smith (Can)-Giovanni Di Leva 6-2, 2-6, 10-5. Femminile, semifinali: Joni Colburne (Can)-Amina Subkhangulova (Rus) 6-1, 6-0, Alessia Lungu (Can)-Aliaksandra Unuchka (Rus) 6-0, 6-1. Al termine le premiazioni.