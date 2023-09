Tennis, Gabriele Pennaforti conquista l'Itf Men’s Future "Città di Forlì"

Gabriele Pennaforti completa la sua settimana perfetta in Romagna e vince il torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi, il “Città di Forlì”, organizzato dal Tennis Villa Carpena. Nel match-clou il 22enne romano in grande ascesa ha battuto 6-4, 6-2 Giorgio Tabacco in due ore e 33 minuti di gioco di grande intensità. In entrambi i set è stato il messinese a scappare via all’inizio, per poi essere ripreso e superato dal giocatore capitolino, testa di serie numero 8 a Forlì.

Nel primo set il siciliano numero 6 del seeding sale sul 4-2 grazie ad un tennis di grande pressione, poi Pennaforti mette a segno una striscia di quattro games che gli regalano la frazione. Nel secondo Tabacco sprinta in avvio, sale sul 2-1 con break, ma poi subisce un parziale di 5-0 che porta Pennaforti dritto al titolo. Al termine le premiazioni effettuate dalla presidente del Villa Carpena, Angela Bonoli, dal presidente dell’Asd del Carpena, Roberto Capparelli e dal consigliere comunale Bentivogli. In serata la finale del doppio che ha visto di fronte le coppie formate da Francesco Forti ed Andrea Picchione, teste di serie numero 1, e Stefano D’Agostino-Francesco Liucci.