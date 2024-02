Tennis, hanno conquistato il titolo Under 16: premiati Alex Guidi, Marco Caporali e Riccardo Pasi

Domenica di premiazioni per la Federazione Tennis Emilia Romagna. Sono infatti stati consegnati i trofei della stagione appena conclusa e tra questi i principali attori sono stati, come ormai abitudine, i ragazzi dell’Academy del Circolo Tennis Villa Carpena. Allenati dal maestro Casadei e dal suo assistente Giovanni Pacchioni, sono stati premiati sia per la vittoria del titolo italiano Under 16 a squadre - terzo titolo negli ultimi 4 anni - che per la vittoria del doppio. La squadra vincitrice formata Alex Guidi, Marco Caporali e Riccardo Pasi, pur non partendo da favorita, ha sbaragliato tutti gli avversari nei campi del Circolo Tennis di Selva Alta Vigevano, sconfiggendo in finale i favoriti del Circolo milanese Bonacossa. Per il titolo di doppio Guidi e Pasi hanno superato la coppia Pierluigi Basile e Gabriele Crivellaro. Alla premiazione erano presenti anche il presidente della società Roberto Capparelli e il vicepresidente del Circolo Tennis Villa Carpena, Ferruccio Tassinari.